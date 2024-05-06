Бой Тимура Нагибина и Владимира Токова на RCC 19 отменен

Владимир Токов получил травму во время подготовки и снялся с турнира RCC 19, сообщает пресс-служба организации. Для Тимура Нагибина подбирают нового соперника — его бой планируют сохранить.

«Мы вернемся к организации боя Нагибина и Токова позже, когда пройдут все обследования бойца. Сейчас мы в поиске достойного варианта для Тимура, кто был бы готов выйти на коротком уведомлении. Может быть сделаем ему бой по кикбоксингу», — заявил глава RCC Николай Клименко.

RCC 19 возглавит бой Александра Шлеменко против Куата Хамитова, а в соглавным событием станет противостояние Ивана Штыркова и Гаджимурада Антигулова. Турнир пройдет 11 мая в Екатеринбурге.