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Сегодня, 13:22

Бой Тимура Нагибина и Владимира Токова на RCC 19 отменен

Отдел единоборств «СЭ»
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Владимир Токов получил травму во время подготовки и снялся с турнира RCC 19, сообщает пресс-служба организации. Для Тимура Нагибина подбирают нового соперника — его бой планируют сохранить.

«Мы вернемся к организации боя Нагибина и Токова позже, когда пройдут все обследования бойца. Сейчас мы в поиске достойного варианта для Тимура, кто был бы готов выйти на коротком уведомлении. Может быть сделаем ему бой по кикбоксингу», — заявил глава RCC Николай Клименко.

RCC 19 возглавит бой Александра Шлеменко против Куата Хамитова, а в соглавным событием станет противостояние Ивана Штыркова и Гаджимурада Антигулова. Турнир пройдет 11 мая в Екатеринбурге.

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