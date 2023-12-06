Британец Томпсон не будет драться с Олейником из-за проблем с визой

Боец смешанного стиля Оли Томпсон из Великобритании отказался от поединка с российским бойцом ММА Алексеем Олейником в турнире RCC 17, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

«Команда RCC сделала все необходимое, чтобы Оли Томпсон получил визу. К сожалению, боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой. После долгих обсуждений по решению этой проблемы Оли отказался от поединка. Бой для Алексея Олейника в любом случае состоится, сейчас мы ищем замену. Есть несколько кандидатов из Европы и Бразилии, в ближайшее время мы объявим имя», — приводит слова главы промоутерской организации Николая Клименко РИА «Новости».

В мае 2023 года Олейник проиграл Томпсону в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

46-летний россиянин провел 78 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.

В главном событии вечера состоится реванш в среднем весе между Александром Шлеменко и Александром Иличем.