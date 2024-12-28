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Сегодня, 11:37

Экс-чемпион ACA Борисов считает, что Шлеменко может удивить Исмаилова в реванше

Руслан Минаев
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Бывший чемпион ACA в легчайшем весе, российский боец Олег Борисов поделился мнением о возможном реванше Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

«Шлеменко может удивить. Он дерется и доказывает это своими реваншами. Боец-то он умный. Нужно понимать, в каких кондициях будет сам Исмаилов. У него тоже были травмы и неудачные бои. Будет ли он на пике, в котором был в первом бою? У Шлеменко есть шансы. Если была неожиданность с Анатолием Токовым, почему не быть ей с Исмаиловым? Но фаворитом будет идти Магомед», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Ранее в RCC заявили, что реванш Шлеменко — Исмаилов может состояться в первой половине 2025 года.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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