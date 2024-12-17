Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 14:05

Федор Емельяненко: «В карьере Шлеменко победа над Токовым — самое высокое достижение»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отреагировал на победу Александра Шлеменко над Анатолием Токовым на RCC 21.

«Поздравляю Александра Шлеменко! — написал Емельяненко в соцсетях. — Мне кажется, в его карьере это самое высокое достижение победить Анатолия Токова раздельным решением судей даже в том состоянии, в котором Анатолий находился. Теперь у вас счет 1:1. А RCC пора бы уже проверять бойцов на допинг».

14 декабря Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей. В 2018 году Токов одолел Александра единогласным решением на турнире Bellator.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
Федор Емельяненко
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
СК возбудил дело о теракте и убийстве после гибели генерала Кириллова
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно к этому часу
Препарат фенибут свободно продают в Сети под видом БАДов для роста мышц
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
Сегодня
Вчера
Неделя