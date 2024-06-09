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Сегодня, 17:18

Фомичев: «Думаю, однажды мы встретимся с Наврузовым в качестве оппонентов»

Алина Савинова
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Чемпион Top Dog в тяжелом весе Олег «Фомич» Фомичев оценил вероятность поединка против Гаджи «Автомата» Наврузова на голых кулаках.

«Хочу поздравить Гаджи с победой. Это было долгожданное возвращение. Было заметно, что он не работал левой рукой. Победить такого огромного бразильского слона одной левой дорогого стоит. Желаю Наврузову долечиться. Думаю, однажды мы встретимся с ним в качестве оппонентов. Будет ли поединок с Наврузовым нечестным? Если Гаджи будет согласен драться со мной, значит, он считает себя готовым. Я никуда не тороплюсь и всегда на связи», — цитирует Фомичева MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 9 июня Гаджи Автомат в кулачном турнире RCC Hard 8 победил бразильца Фернандо Родригеса. Поединок прошел в Екатеринбурге и завершился победой Наврузова единогласным судейским решением.

Источник: Metaratings.ru.
Гаджи Наврузов (Автомат)
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