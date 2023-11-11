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Сегодня, 07:18

Гаджи Автомат передумал завершать карьеру бойца: «Чуть на эмоциях сказал»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Звезда кулачных боев и боксер Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат в интервью «СЭ» рассказал, как передумал завершать карьеру бойца.

Ранее Автомат заявил, что вынужден завершить карьеру после травмы руки. После этого лига RCC предложила Наврузову финансовую поддержку.

- Не передумал ли завершать карьеру? Все-таки помощь тебе предложили со стороны RCC.

- Да, чуть на эмоциях сказал. Снял видео, сел в метро, через час сразу представители RCC вышли. Мне позвонили, сказали: «Гаджи, такая ситуация, сколько времени надо мы подождем. Реабилитация, восстановление, все процедуры мы берем на себя. Скинь номер карты». И все, короче. Я говорю: «Контракт не контракт...». А они: «Мы тебя не обидим». Я даже сумму не обсуждал, говорю: «Давайте я подумаю». В метро ехал — мне опять позвонили. Вот такая вот ситуация.

— Деньги уже скинули?

— Да-да, мы уже общаемся. Также хочу отметить, что, когда ехал в метро, мне написал Анатолий Сульянов (глава Hardcore FC — Прим. «СЭ»). Но я уже не мог, потому что я уже дал одним положительный ответ. Также Армен по деловым вопросам мне звонил, хочу сказать большое спасибо. Честно, не ожидал, что будет такая реакция.

В последнем поединке, который состоялся в феврале этого года на турнире РЕН ТВ в Минске и проходил по правилам кикбоксинга, Наврузов досрочно проиграл бразильцу Фернандо Родригесу. Россиянин получил перелом предплечья в первом раунде и не смог продолжить противостояние.

Гаджи Наврузов (Автомат)
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