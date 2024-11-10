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Сегодня, 21:20

Клименко: «Мясников одержит победу над Ковалевым и станет более узнаваемым»

Алина Савинова
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Глава RCC Николай Клименко заявил, что готов отпустить Валерия Мясникова на бой с Владиславом «Белазом» Ковалевым.

«Мы поговорили с Валерием и сказали, что не против этой встречи, если он не получит травму во время боя с Люттербахом. Я с радостью готов его отпустить на этот поединок в Ural FC. Это крутой медиа-бой. Мясников одержит победу и станет еще более узнаваемым. Определенно именно Валерий является фаворитом, его класс выше», — цитирует Клименко MMA.Metaratings.ru.

Ковалев выступит на турнире Ural FC 9 в Нижнем Новгороде 22 ноября. Изначально его соперником должен был быть Вячеслав Василевский, но их поединок сорвался из-за травмы, полученной Василевским в ходе подготовки. После победы на турнире RCC Hard 9 ноября Мясников заявил о готовности заменить Василевского в бое с Ковалевым.

Источник: Metaratings.ru
ММА

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