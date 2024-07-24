Хадис Ибрагимов готов заменить Минеева на октябрьском турнире RCC

Российский боец Хадис Ибрагимов заявил, что готов выйти на бой по правилам ММА против Ивана Штыркова на ближайшем номерном турнире RCC.

«Крайний раз, когда мы вели переговоры насчет нашего с ним боя, мне сказали, что у Вани другие планы, что он должен провести бой с Минеевым. Как все уже знают, Минеев получил травму и у меня вопрос к лиге и к Ване: «Чтобы не провести этот бой, у вас будет новая причина? Или все-таки будет бой? Мне Ваня сказал, что будет только в 100 кг драться, я сразу же принял это предложение. Хотя оно не было выгодно мне, я давно не гонял вес, но ради такого боя я к этому готов. В ближайшее время жду от вас ответа, какой он будет — решать вам», — сказал Ибрагимов.

Ибрагимов уже выступал в RCC по правилам кикбоксинга. В поединке он уступил чемпиону Top Dog Олегу Фомичу. Бой был признан лучшим на турнире RCC 18.