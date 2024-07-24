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Сегодня, 11:55

Хадис Ибрагимов готов заменить Минеева на октябрьском турнире RCC

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Российский боец Хадис Ибрагимов заявил, что готов выйти на бой по правилам ММА против Ивана Штыркова на ближайшем номерном турнире RCC.

«Крайний раз, когда мы вели переговоры насчет нашего с ним боя, мне сказали, что у Вани другие планы, что он должен провести бой с Минеевым. Как все уже знают, Минеев получил травму и у меня вопрос к лиге и к Ване: «Чтобы не провести этот бой, у вас будет новая причина? Или все-таки будет бой? Мне Ваня сказал, что будет только в 100 кг драться, я сразу же принял это предложение. Хотя оно не было выгодно мне, я давно не гонял вес, но ради такого боя я к этому готов. В ближайшее время жду от вас ответа, какой он будет — решать вам», — сказал Ибрагимов.

Ибрагимов уже выступал в RCC по правилам кикбоксинга. В поединке он уступил чемпиону Top Dog Олегу Фомичу. Бой был признан лучшим на турнире RCC 18.

Владимир Минеев
Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
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RCC анонсировал реванш Минеева и Штыркова по правилам ММА