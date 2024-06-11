Хамитов — о травме, полученной перед боем со Шлеменко: «Кажется, это серьезно»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов рассказал, как проходит его восстановление после травмы, полученной перед поединком против россиянина Александра Шлеменко.

«Кажется, это серьезно. Я пытаюсь тренироваться, но тяжело. Плюс эта стафилококковая инфекция на ноге не заживает. Стараюсь не обращать внимания на травмы и так далее, но, оказывается, это серьезная проблема — слабость», — цитирует Хамитова Legalbet.kz.

11 мая Шлеменко победил Хамитова единогласным решением судей в турнире RCC 19 в Екатеринбурге. После этого представитель Казахстана признался, что провел бой, практически не используя правую руку, которую травмировал в процессе подготовки.