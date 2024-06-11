Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 18:36

Хамитов — о травме, полученной перед боем со Шлеменко: «Кажется, это серьезно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов рассказал, как проходит его восстановление после травмы, полученной перед поединком против россиянина Александра Шлеменко.

«Кажется, это серьезно. Я пытаюсь тренироваться, но тяжело. Плюс эта стафилококковая инфекция на ноге не заживает. Стараюсь не обращать внимания на травмы и так далее, но, оказывается, это серьезная проблема — слабость», — цитирует Хамитова Legalbet.kz.

11 мая Шлеменко победил Хамитова единогласным решением судей в турнире RCC 19 в Екатеринбурге. После этого представитель Казахстана признался, что провел бой, практически не используя правую руку, которую травмировал в процессе подготовки.

Источник: Legalbet
ММА
0
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фанаты «Валенсии» получили по 8 месяцев тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Клименко прокомментировал возвращение Наврузова на голые кулаки