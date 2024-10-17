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Сегодня, 11:29

Ибрагимов заявил, что не испытал проблем с весогонкой перед боем со Штырковым

Алина Савинова
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Чемпион Hardcore и лиги «Наше Дело» в тяжелой весовой категории Хадис Ибрагимов рассказал, что процесс снижения веса до 100 кг перед поединком с Иваном Штырковым прошел для него безболезненно.

«Сделал вес еще вчера. Показал на весах 99.3 кг. Меньше, чем Ваня. Я подошел к делу за два месяца, поэтому все хорошо сложилось. Проблем не испытал. Работа моего тренера и команды дает плоды. Главная составляющая сам спортсмен, его дисциплина и характер. Надо во многом себе отказать, чтобы скинуть этот вес — 25 килограмм. Все сделал на позитиве и четко, это даст мне большой плюс во время боя», — цитирует Ибрагимова MMA.Metaratings.ru.

Штырков и Ибрагимов проведут бой 18 октября в Екатеринбурге на турнире RCC. На счету 29-летнего Хадиса 14 побед и четыре поражения. В активе 35-летнего Штыркова 23 победы и два поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
ММА

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