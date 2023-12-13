Илич: «Исмаилов будет обязан дать мне бой за золотой пояс RCC после моей победы над Шлеменко»

Сербский боец Александр Илич убежден, что после второй победы над россиянином Александром Шлеменко он проведет бой за золотой пояс RCC с Магомедом Исмаиловым.

«Все зависит от того, какие предложения будут в моей карьере. ММА для меня на первом месте. Я считаю, что в прошлый раз, когда я нокаутировал Шлеменко, а он провел стердаун с Магомедом Исмаилом сразу после нашего боя, все было немножко по-дурацки, потому что он только что проиграл мне, а дуэль взглядов была у них. Если в эту пятницу я побью Шлеменко, а я могу его побить, Магомед Исмаилов просто обязан дать мне бой за красивый золотой пояс RCC», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Илича.

Илич и Шлеменко проведут реванш 15 декабря в главном событии турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Их первый поединок состоялся в августе 2022-го и завершился на 21-й секунде победой серба техническим нокаутом.