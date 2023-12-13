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Сегодня, 11:58

Илич: «Исмаилов будет обязан дать мне бой за золотой пояс RCC после моей победы над Шлеменко»

Алина Савинова
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Сербский боец Александр Илич убежден, что после второй победы над россиянином Александром Шлеменко он проведет бой за золотой пояс RCC с Магомедом Исмаиловым.

«Все зависит от того, какие предложения будут в моей карьере. ММА для меня на первом месте. Я считаю, что в прошлый раз, когда я нокаутировал Шлеменко, а он провел стердаун с Магомедом Исмаилом сразу после нашего боя, все было немножко по-дурацки, потому что он только что проиграл мне, а дуэль взглядов была у них. Если в эту пятницу я побью Шлеменко, а я могу его побить, Магомед Исмаилов просто обязан дать мне бой за красивый золотой пояс RCC», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Илича.

Илич и Шлеменко проведут реванш 15 декабря в главном событии турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Их первый поединок состоялся в августе 2022-го и завершился на 21-й секунде победой серба техническим нокаутом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ilich-ismailov-budet-obyazan-dat-mne-boi-posle-moei-pobedy-nad-shlemenko-314850/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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