Илич: «Исмаилов будет обязан дать мне бой за золотой пояс RCC после моей победы над Шлеменко»

Сегодня, 11:58
Сербский боец Александр Илич убежден, что после второй победы над россиянином Александром Шлеменко он проведет бой за золотой пояс RCC с Магомедом Исмаиловым.
«Все зависит от того, какие предложения будут в моей карьере. ММА для меня на первом месте. Я считаю, что в прошлый раз, когда я нокаутировал Шлеменко, а он провел стердаун с Магомедом Исмаилом сразу после нашего боя, все было немножко по-дурацки, потому что он только что проиграл мне, а дуэль взглядов была у них. Если в эту пятницу я побью Шлеменко, а я могу его побить, Магомед Исмаилов просто обязан дать мне бой за красивый золотой пояс RCC», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Илича.
Илич и Шлеменко проведут реванш 15 декабря в главном событии турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Их первый поединок состоялся в августе 2022-го и завершился на 21-й секунде победой серба техническим нокаутом.