Исмаилов ответил Шлеменко: «В нашем бою он, оказывается, был слабый боец, а теперь он сильный»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) ответил Александру Шлеменко (64-15), который назвал Исмаилова хитрым и готовым драться только тогда, когда на 100 процентов уверен, что выиграет.

«Поздравляю Сашу с победой. В нашем бою он, оказывается, был слабый боец, теперь он сильный. Оставайся всегда сильным, Саш, даже когда проиграл», — написал Исмаилов в соцсетях.

Исмаилов одолел Шлеменко единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.