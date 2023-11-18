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Кельбиханов заявил, что с удовольствием посмотрел бы на бой Вагабова со Штырковым

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Российский кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов поделился мнением о возможном поединке между бойцами ММА Вагабом Вагабовым и Иваном Штырковым.

«У Вагаба Вагабова сейчас в личной жизни хорошие моменты произошли. На этом фоне спортивная карьера чуть-чуть задержалась у него. Насколько знаю, все заинтересованы в том, чтобы он провел тоже бой в RCC по кулачке. Вагаб по жизни тренирует кулачку. Почему бы не сделать бой Вагабова с Иваном Штырковым. Это очень известные спортсмены в нашей стране. Один «Уральский Халк», другой просто Халк. Бой будет очень интересный, если, конечно, это произойдет. Я посмотрел бы на него с удовольствием», — цитирует Кельбиханова MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Вагабов хочет провести бой со Штырковым на голых кулаках.

На счету 37-летнего Вагабова в MMA 30 побед (20 — нокаутом) ,1 поражение и 1 ничья.

35-летний Штырков одержал 25 побед (22 — нокаутом) в ММА,потерпел 2 поражения и 1 бой завершился вничью.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вагаб Вагабов
Иван Штырков
ММА
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Вагабов хочет провести бой со Штырковым на голых кулаках

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