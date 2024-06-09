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Сегодня, 17:37

Клименко прокомментировал возвращение Наврузова на голые кулаки

Виктория Кравченко
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Глава лиги RCC Николай Клименко поделился мнением о возвращении Гаджи «Автомата» Наврузова на голые кулаки.

«С одной стороны, Гаджи меня разочаровал, потому что он не вернулся на пике. Наврузов уверял меня, что вернется в лучшей своей форме. С другой стороны, он бил одной рукой четыре раунда. Уважение ему, что после такой травмы он выходит и дерется. Но уже это не тот уровень. Хотелось бы увидеть его полное восстановление. В таком состоянии к поединку с Олегом Фомичевым он готов не будет. Видно, что травма сильно влияет на Наврузова», — цитирует Клименко MMA.Metaratings.ru.

8 июня на турнире RCC Hard 8 Наврузов одержал победу единогласным решением судей над Фернандо Родригесом в поединке на голых кулаках.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glava-rcc-klimenko-v-takom-sostoyanii-navruzov-ne-gotov-k-poedinku-s-fomichevym-371224/
Гаджи Наврузов (Автомат)
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