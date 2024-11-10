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Сегодня, 12:30

Клименко о поединке Наврузова и Фомичева: «Это худший бой турнира»

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Глава RCC Николай Клименко выразил недовольство поединком между Гаджи «Автоматом» Наврузовым и Олегом «Фомичом» Фомичевым, который они провели на турнире RCC 11.

«Это ужас. Редко высказываюсь в таком ключе, но не заслуживают денег. Это худший бой турнира и худший бой из тех, что я делал. Причем сам турнир за исключением главного боя был крутым: были драмы, победы и нокауты. Мне нравился турнир, он был грандиозным с точки зрения состава пар. И такая подстава! Не мог представить, что такое произойдет с главным боем», — сказал Клименко MMA.Metaratings.ru.

Бой между Наврузовым и Фомичевым состоял из пяти раундов. Фомичев одержал победу единогласным решением судей. Но во время поединка спортсмены, особенно Гаджи, действовали пассивно и почти не наносили удары.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Гаджи Наврузов (Автомат)

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