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Сегодня, 13:27

Корешков назвал «бредом» слова о подкупе поединка между Шлеменко и Иличем

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Боец ММА Андрей Корешков поделился мнением о возможном подкупе поединка между россиянином Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем на турнире RCC 17, который состоялся 15 декабря в Екатеринбурге. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

«Ну кто это пишет? Люди с подставных страниц. Где бой куплен? Очередной бред, люди просто стебутся. Нужно быть полным кретином, чтобы не увидеть настоящий бой. Что касается остановки, лучше обратиться к рефери. Он увидел ситуацию, в которой можно было остановить. После удара Илич застонал, закричал, зажестикулировал и повернулся на бок. Наверное, это и было сигналом для остановки. Иличу давали шансы, он восстанавливался. Но рефери Вячеслав Киселев, наверное, увидел одностороннее избиение. Можно его понять.Шлеменко дрался умно и неоднобоко. Делал то, что получается хорошо», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

Первый бой между спортсменами на турнире RCC 12 завершился победой Илича. Тогда серб победил россиянина техническим нокаутом.

На счету 39-летнего Шлеменко — 63 победы, 15 поражений, 1 ничья и 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: РБ Спорт
Александр Шлеменко
Андрей Корешков
ММА
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Корешков считает, что Шлеменко находится в лучшей форме, чем в прошлом году