Корешков: «Шлеменко не оставил никакого шанса Иличу — тотальное доминирование»

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу Александра Шлеменко над Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Как я видел, так Александр Шлеменко и провел этот бой. Тотальное доминирование и в стойке, и в борьбе, и в партере. Абсолютно нигде не оставил никакого шанса. Закончил бой досрочно, выполнил план от и до, все наработки. Вообще все. все сделали, что хотели, молодец. Остановка своевременная, потому что я сам видел, как Илич закричал, когда ему в корпус пробили, он повалился набок. Мне кажется, рефери это заметил. И он не сразу, как только Илич закричал, остановил бой. Он вначале подождал, посмотрел, дал шанс на реабилитацию, ждал активной защиты. И уже потом остановил бой», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко победил Илича на турнире RCC 17 в Екатеринбурге техническим нокаутом в первом раунде. На счету 39-летнего россиянина теперь 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. У 34-летнего Илича 15 побед и 6 поражений в ММА.