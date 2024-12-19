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Сегодня, 16:00

Лига RCC не планирует вновь проводить бой Шлеменко — Токов

Камила Абдурахманова
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Глава RCC Николай Клименко заявил, что лига не заинтересована в проведении третьего поединка между бойцами смешанного стиля Александром Шлеменко и Анатолием Токовым.

«Я бы не сказал, что решение судей в этом поединке оставило какие-то вопросы, поэтому прямо сейчас о трилогии говорить преждевременно. И Шлеменко, и Токов интересны лиге RCC. Александр с нами уже шесть лет, и есть понимание, с кем бы мы хотели увидеть Александра в 2025 году. Анатолий тоже интересен для нас, мы еще не обсуждали будущее сотрудничество, но уверен, что оно вполне реально. Думаю, что в будущем можно вернуться к этому вопросу», — приводит слова Клименко ТАСС.

14 декабря Шлеменко победил Токова раздельным решением судей. Позднее руководитель команды Fedor Team Федор Емельяненко заявил о необходимости проведения третьего боя.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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