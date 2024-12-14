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Сегодня, 13:35

Тренер Токова Магомедалиев: «У Анатолия есть одна задача на реванш со Шлеменко»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил шансы Анатолия Токова на победу в бою с Александром Шлеменко.

«Расслабляться нельзя. В любую секунду что угодно может произойти. Удар, болевой или удушающий можно пропустить. Задача у нас одна — быть начеку. Мы знаем, что у Шлеменко бывают опасные удары, способные доставить проблемы. Поэтому мы готовились ко всем моментам. Это не проходной бой. Александр очень опытен и опасен. К тому же для него это реванш. Исходя из всего, 60 на 40 — Толя должен выиграть. Но не могу сказать, при каких обстоятельствах или в каком раунде», — приводит слова Магомедалиева Metaratings.ru.

Шлеменко и Токов сразятся в главном поединке турнира RCC 21 в субботу, 14 декабря. Поединок пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге и начнется около 18.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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