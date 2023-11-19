Мясников ответил, готов ли он дать реванш Стхански

Сегодня, 10:20
Боец RCC Валерий Мясников рассказал, за счет чего ему удалось победить Дауда «Стхански» Кельбиханова на турнире RCC Hard.
«Ребята говорят, что сегодня зажглась новая звезда кулачного спорта. Мама и семья верят в меня, но главное, что я сам верю в себя, и готов идти напролом к ярким победам. Это был большой бой и очень большая победа (над «Стхански»). Тем более удалось выиграть в первом раунде. Я еще не осознал всего хайпа от этого результата, но знал, что у меня был серьезный и сильный соперник», — цитирует Мясникова MMA.Metaratings.ru.
Также он оценил вероятность проведения реванша с Кельбихановым.
«Обычно реванши я рассматриваю при равных боях с раздельным решением или чувством недосказанности. Здесь же, я все доказал и сказал. Масштаб бой с «Кратосом» будет больше, и встреча будет более медийной, потому что после этой победой меня захотят везде увидеть», — добавил боец.
18 ноября Мясников победил Кельбиханова нокаутом в первом раунде. Поединок прошел в рамках четвертого турнира лиги кулачных боев RCC Hard в Екатеринбурге.