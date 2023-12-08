Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 17:47

Олейник: «Родригес — здоровый молодой кабан, мы тренировались в ATT»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец Алексей Олейник высказался о замене соперника на турнире RCC 17, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

Изначально Олейник должен был драться с Оли Томпсоном, но тот не успел сделать визу, и его заменит Фернандо Родригес.

«Мне все в нем нравится — здоровенный молодой кабан, весь татуированный, красивый и так далее. Нравится все, кроме того, что я уже с ним тренировался в ATT. А я не люблю драться с теми, с кем тренировался там. 90 с лишним процентов из них спрашивали у меня, как им защищаться от джиу-джитсу. Я с абсолютной искренностью и честностью со всеми всегда делился. Все остальное — нормально. Я в очень неплохой форме, очень хочу драться. Что произошло с Оли Томпсоном? Честно — не знаю. И не хочу разбираться. Я не верю, что какие-то проблемы могли создать RCC, потому что организация уже себя зарекомендовала не первым, не вторым и не десятым турниром», — приводит «РБ Спорт» слова Олейника.

В мае 2023 года Олейник проиграл Томпсону в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Всего 46-летний россиянин провел 78 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-olejnik-rodriges-zdorovy-j-molodoj-kaban-my-trenirovalis-v-att/
Алексей Олейник
0
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Шлеменко о бое с Иличем: «Я хочу взять не реванш, а побить его»