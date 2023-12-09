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Сегодня, 18:54

Полпудников: «Шлеменко выигрывал все реванши. Думаю, он также победит Илича»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Алексей Полпудников высказался о предстоящем реванше Александра Шлеменко с сербом Александром Иличем.

«Александр Шлеменко выигрывал все реванши. Он уже знает, что делать, более правильно подходит ко второму бою. Сейчас я думаю, что он также выиграет и желаю ему победы. Я видел, как он выглядит в плане физической формы на видео. Он визуально в хорошей форме. 15 декабря, надеюсь, мы увидим его победу», — цитирует Полпудникова MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко и Илич проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC 17. На счету 39-летнего россиянина 62 победы, 15 поражений и 1 ничья в ММА. Один его поединок был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/polpudnikov-shlemenko-vyigryval-vse-revanshi-i-spravitsya-s-ilichem-313608/
Александр Шлеменко
Алексей Полпудников
ММА
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