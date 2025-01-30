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Сегодня, 21:55

Шара Буллет признался, что болел за Шлеменко в его бою с Токовым

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов, также известный как Шара Буллет, прокомментировал поединок Александра Шлеменко против Анатолия Токова.

«Шлеменко 40 лет, а он все равно в топе многих рейтингов! Я не удивился его победе над Токовым. Я удивился, когда Александр подрался с Гегардом Мусаси. Я раньше не болел за Шлеменко, но как только он выходил на бой, я начинал переживать за него.

Я думал, что Мусаси легко победит Шлеменко, но по ходу боя начал болеть за Александра. Он такие бои духовитые показывает... Сердце и душа хотят, чтобы он победил. Его же засудили тогда. По урону Шлеменко выиграл, я думаю.

У Токова же был большой перерыв. Может быть, уровень самбо у Анатолия выше, чем у Александра, но в ударке Шлеменко на голову выше. Он не дал Токову бороться, поэтому Анатолий затек. Когда химия не подходит, так бывает», — передает слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

14 декабря 2024 года на турнире RCC 21 Шлеменко одержал победу над Токовым раздельным решением судей.

В активе Шлеменко 66 побед, 15 поражений, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся. Токов за карьеру одержал 30 побед и потерпел четыре поражения.

Источник: Metaratings
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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