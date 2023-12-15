Сегодня, 15 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир по ММА RCC 17. Шоу промоушена Russian Cagefighting Championship станет последним в 2023 году. Мероприятие начнется в 15.00 по московскому времени.

В главном поединке вечера смешанных единоборств россиянин Александр Шлеменко подерется в бое-реванше с сербом Александром Иличем. В со-главном противостоянии представитель России Алексей Олейник проведет поединок с бразильцем Фернандо Родригесом.

В прямом эфире видеотрансляцию турнира RCC 17 покажут на канале UDAR. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков в Екатеринбурге. Время указано ориентировочное.

Расписание всех боев турнира RCC 17 в Екатеринбурге

15.00 (мск). Николай Коваленко — Сергей Брютов

15.20. Мансур Дадаев — Тьяго Сильва

15.40. Александр Васильев — Артур Пронин

16.00. Дмитрий Киреев — Александр Скворцов (профессиональный кикбоксинг)

16.20. Ильяс Хамзин — Леонардо Сильва

16.40. Эдуард Сайк — TBA (профессиональный кикбоксинг)

17.00. Артур Зайнуков — Али Кабдулла

17.20. Сергей Веселкин — Хасанхон Баратов (профессиональный кикбоксинг)

17.40. Михаил Рагозин — Владимир Селиверстов

18.00. Николай Алексахин — Магомедсайгид Алибеков

18.30. Максим Гришин — Асылжан Бакытжанулы

19.00. Фернандо Родригес — Алексей Олейник

19.30. Александр Шлеменко — Александр Илич

Поединки турнира RCC 17 в Екатеринбурге по правилам ММА пройдут в формате трех раундов по пять минут. По правилам кикбоксинга — три раунда по три минуты.