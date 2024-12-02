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Сегодня, 07:42

Шлеменко — о причине проведения реванша с Токовым: «Не хотелось подставлять RCC»

Даниил Аршавский
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко назвал причину, по которой согласился на реванш против Анатолия Токова.

Второй поединок Шлеменко и Токова состоится на турнире RCC 21 14 декабря в Екатеринбурге.

«У меня были намного интереснее варианты, но, к сожалению, они чуть-чуть отошли в сторону. Мне предлагали бои с Гегардом Мусаси, Владимиром Минеевым. Конечно, от реванша с Токовым у меня нет такого восторга. Просто не хотелось подставлять организацию, мы уже давно с ними работаем. По сути, RCC — уже родная лига для меня. Я хорошо отношусь и к Николаю Клименко, и к Игорю Алексеевичу Алтушкину. Хотят они сделать этот бой, пускай он состоится», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

В предыдущей схватке бойцов в 2018 году Токов стал победителем единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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