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Сегодня, 16:07

Шлеменко попросил не ставить Сарнавского в кард турнира RCC 15 декабря

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Александр Шлеменко попросил не ставить Александра Сарнавского в кард турнира RCC, где он проведет бой с Александром Иличем (15 декабря). Об этом журналистам рассказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.

«Мы вели переговоры [с Сарнавским], — сказал Клименко. — Думали, что он [Сарнавский] сможет принять участие в турнире 15 декабря. Но так получилось, что Александр [Шлеменко] не поддержал нашу идею и попросил его [Сарнавского] в этот кард не ставить. Мы отнеслись с пониманием, он [Шлеменко] наш хедлайнер, контракт на этот бой [с Иличем] был давно подписан».

Сарнавский долгое время выступал за комаду Шлеменко, но в этом году покинул ее.

Александр Сарнавский
Александр Шлеменко
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