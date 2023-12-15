Шлеменко — о возможном бое с Исмаиловым: «Я не стану слабее»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался о возможном поединке с бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

15 декабря на турнире RCC 17 Шлеменко техническим нокаутом в первом раунде победил Александра Илича.

«Если Маге понравился мой бой, то он не будет заинтересован в поединке со мной. Магомед — хитрый человек, он хочет драться тогда, когда на сто процентов уверен, что выиграет. Он по-хитрому поступает, он подождет пока ему покажется, что я стал слабее. Но я не стану слабее», — сказал Шлеменко после боя с Иличем.

Первый бой Шлеменко против Исмаилова в декабре 2022 года признан поединком пятилетия в ММА. Тогда Исмаилов победил решением судей.