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Штырков назвал шуткой желание Токова видеть его в своем углу в поединке со Шлеменко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Иван Штырков отреагировал на желание Анатолия Токова видеть его в своем углу во время поединка с Александром Шлеменко, а также Федора Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

«Это было сделано с точки зрения подоплеки. Все прекрасно знают историю нашего конфликта со Шлеменко. Толя решил пошутить, чтобы Александр напротив себя видел не только соперника, но еще Федора, меня и Магу. Можно собрать всех, у кого были личностные недопонимая с Александром, и стоять напротив него. Это было сделано в шутейной форме. Я видел это и посмеялся: «Толя красавец». Шутить умеет», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.

Поединок между Токовым и Шлеменко состоится на турнире RCC 21, который пройдет 14 декабря.

Источник: MMA.Metaratings
Анатолий Токов
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
Федор Емельяненко
ММА

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