Штырков — о потенциальном бое с Ромеро: «Это овчинка, не стоящая выделки»

Российский боец RCC Иван Штырков заявил, что с трудом представляет свой поединок против кубинца Йоэля Ромеро в российской лиге.

«Представляю, сколько запросит за свой приезд на бой в Россию Ромеро. Овчинка выделки не стоит. Выхлоп так себе. Сделать такой бой для меня — я не готов к такой ответственности. Мое дело драться. Промоутеры, менеджеры и матмейкеры занимаются своим делом. Они должны знать, какие бойцы свободны и искать способы, чтобы их привезти. Не знаю, есть ли такая заинтересованность у RCC. Я не спрашивал», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

На счету Ромеро в смешанных единоборствах 16 побед и 7 поражений. Штырков за карьеру одержал 23 победы, потерпел 2 поражения, один бой с его участием завершился ничьей.