Штырков планирует выступить на турнире RCC в декабре

Боец RCC Иван Штырков хочет выступить на турнире RCC 21, который пройдет в декабре.

«Все отлично. Прошла неделя. Травм нет. Только мое прооперированное колено ругается, но это постоянно. Делаю все процедуры, чтобы его омолодить. Есть большое желание и вероятность моего участия на декабрьском турнире RCC. Может это будет Fair Fight Extreme. Хочу отточить ударную технику. Есть два варианта: чисто кикбоксинг или с локтями, как делают для бойцов ММА», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

18 октября Штырков нокаутировал Хадиса Ибрагимова в бою по правилам ММА.