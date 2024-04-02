Штырков: «Скорее всего, подерусь с Немковым или Гришиным»

Российский боец Иван Штырков (22-2) проведет следующий поединок либо с Виктором Немковым (31-8), либо с Максимом Гришиным (33-10).

«С руководством вроде уже все согласовали на 4 мая, но до конца пока непонятно. Переговоры с потенциальными соперниками идут. RCC хочет со мной в противостояниях делать громкие имена. Выбора не очень много. Список соперников не сильно изменился. Это ребята, с которыми не получилось сразиться по тем или иным причинам: Виктор Немков и Максим Гришин. Конечно, разговоры с Вовой Минеевым, мы с ним так и остались на конец года. Сомневаюсь, что сейчас что-то будет, потому что анонсировали его бой с Глуховым в апреле. Вагаб Вагабов? Наверное, нет. Скорее всего, Немков или Гришин», — сказал Штырков Meta Fight.

Штырков в прошлом бою по правилам кикбоксинга проиграл Владимиру Минееву (16-1) единогласным решением судей. Бой состоялся 18 ноября 2023-го на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».