Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 20:05

Штырков взял реванш у Эномото на турнире RCC 21

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Иван Штырков победил Ясубея Эномото в бою по правилам кикбоксинга на турнире RCC 21.

Поединок продлился все 3 раунда, россиянин был признан победителем единогласным решением судей (29:26, 29:26, 30:25).

Штырков и Эномото уже дрались в 2019 году в рамках турнира RCC 7. Тогда единогласным решением судей победу одержал швейцарец.

На счету 36-летнего Штыркова 26 боев в ММА (23 победы, 2 ничьи, 1 поражение).

40-летний Эномото — бывший чемпион М-1 Global в полусреднем весе. В его активе 22 победы и 12 поражений в ММА.

Иван Штырков
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Литовскую спортсменку убрали с ЧМ по фитнесу за антироссийскую футболку
Президентом Грузии стал бывший футболист Кавелашвили
Опубликованы кадры смертельного наезда Porsche на мальчика с няней в Новой Москве
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Сегодня
Вчера
Неделя