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Сегодня, 17:16

Штырков заявил, что не считает реваншем поединок с Эномото

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Иван Штырков рассказал, как возник вариант его поединка с японцем Ясубеем Эномото на турнире RCC 21 в Екатеринбурге, который пройдет 14 декабря.

«Инициатива выступить на декабрьском турнире по кикбоксингу пошла от меня, чтобы немного отдохнуть от подготовки в ММА. И зарядиться на следующий год. Предложение подраться конкретно с Ясубеем Эномото пошло уже от Николая Клименко. У нас есть история, и он базовый ударник. Поэтому габариты не сыграют колоссальной роли, как если бы бой прошел по правилам ММА, где есть борьба, переводы и плотные завязки. Я согласился.

Я не воспринимаю как реванш. Это другой вид спорта. С Владимиром Минеев также у меня будет не реванш, а первый бой по ММА. Я это воспринимаю так. Если проводить реванши, их надо делать в тех же дисциплинах, в которых они проводились впервые, и в тех же весовых категориях. Я бы мог попросить лигу сделать реванш с Ясубеем в 93 кг по ММА после своего поражения, а не спустя пять лет. Не исключаю, что и Эномото согласился бы», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.

Первый бой Штыркова и Эномото состоялся пять лет назад на седьмом турнире организации RCC. Поединок закончился во втором раунде — Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере.

Источник: MMA.Metaratings
Иван Штырков

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