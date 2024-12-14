Темирханов победил Жуниора Луиса на RCC 21

Российский боец Темирхан Темирханов победил бразильца Жуниора Луиса в поединке на турнире RCC 21 в Екатеринбурге.

26-летний россиянин выиграл удушающим приемом в первом раунде.

Темирханов одержал 12 победу в ММА при одном поражении. 33-летний бразилец проиграл в шестой раз в карьере.

В главном поединке вечера сразятся россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Бойцы выступают в среднем весе. В 2018 году они встречались на турнире Bellator 208, в том поединке победу одержал Токов.