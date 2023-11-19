В команде Мясникова оценили вероятность перехода бойца в Hardcore FC

Менеджер Владимир Мышев заявил, что его подопечный Валерий Мясников не будет рассматривать возможность перехода из RCC в Hardcore FC.

«Нет, мы не ждем предложения от Hardcore FC или других лиг. Предложения и так будут. Но правильно проявлять лояльность к лиге, которая дала тебе шанс. Причем это касается не только отношений Валеры и RCC, но и других людей. Мы видим отношение к нашей команде и к Мясникову, поэтому другие предложения даже не будут рассматриваться. Не потому что кто-то плохой, а потому что мы планируем двигаться здесь», — цитирует Мышева MMA.Metaratings.ru.

«Сейчас я работаю с RCC. По гонорарам меня все устраивает», — добавил Мясников.

18 ноября Мясников победил Дауда «Стхански» Кельбиханова нокаутом в первом раунде. Поединок прошел в рамках четвертого турнира лиги кулачных боев RCC Hard в Екатеринбурге.