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Сегодня, 11:50

В RCC хотят организовать бой Штыркова и Вагабова по правилам ММА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава RCC Николай Клименко подтвердил, что организация заинтересована в том, чтобы провести бой Ивана Штыркова с Вагабом Вагабовым по правилам ММА.

«Бой Вагаба Вагабова с Иваном Штырковым — это тот бой, который мы хотим. Но об этом можно будет говорить только после того, как Иван встретится с Владимиром Минеевым», — приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Штырков и Вагабов провели бой по правилам кикбоксинга, в котором победу единогласным решением одержал Вагаб. В данный момент у спортсменов нет официально анонсированных поединков, но Штырков должен встретиться в клетке с Минеевым осенью этого года.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вагаб Вагабов
Иван Штырков
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