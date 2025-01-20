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Сегодня, 18:05

Вагаб Вагабов подписал новый контракт с RCC

Даниил Аршавский
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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелой весовой категории Вагаб Вагабов подписал соглашение на бой в турнире RCC Fair Fight 29.

Второй поединок 38-летнего махачкалинца в RCC состоится 8 февраля в Екатеринбурге. Он выступит в мэйнкарде турнира, имя соперника будет объявлено в ближайшее время.

Впервые Вагабов выступил в турнире RCC в феврале 2023 года — тогда он победил Ивана Штыркова решением судей.

Главным событием RCC Fair Fight 29 станет титульное противостояние между Дмитрием Васеневым и Никитой Козловым.

Вагаб Вагабов
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