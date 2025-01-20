Вагаб Вагабов подписал новый контракт с RCC

Сегодня, 18:05
Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелой весовой категории Вагаб Вагабов подписал соглашение на бой в турнире RCC Fair Fight 29.
Второй поединок 38-летнего махачкалинца в RCC состоится 8 февраля в Екатеринбурге. Он выступит в мэйнкарде турнира, имя соперника будет объявлено в ближайшее время.
Впервые Вагабов выступил в турнире RCC в феврале 2023 года — тогда он победил Ивана Штыркова решением судей.
Главным событием RCC Fair Fight 29 станет титульное противостояние между Дмитрием Васеневым и Никитой Козловым.