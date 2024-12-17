«Пора проверять на допинг». Федор Емельяненко язвительно поздравил Шлеменко с победой над Токовым, тот ответил

Кто прав?

Федор Емельяненко и Александр Шлеменко обменялись колкостями после победы последнего над Анатолием Токовым раздельным решением судей на турнире RCC 21 в Екатеринбурге, состоявшемся в субботу, 14 декабря. Разбираемся, что не поделили бойцы.

Емельяненко затронул тему допинга

Начал перепалку Федор Емельяненко. Он язвительно поздравил 40-летнего Шлеменко с победой над Токовым, который входит в его команду Fedor Team.

«Мне кажется, в его карьере это самое высокое достижение — победить Анатолия раздельным решением судей даже в том состоянии, в котором Анатолий находился. Теперь у вас счет 1:1. А RCC пора бы уже проверять бойцов на допинг», — написал Емельяненко в социальных сетях.

Шлеменко моментально ответил

Победитель почти сразу же ответил на такое издевательское поздравление. Он опубликовал в социальных сетях ролик, в котором обратился напрямую к Федору.

Шлеменко был не менее ироничен.

«Федор, привет тебе. Спасибо большое за поздравления. Знаешь, ты действительно прав, что для бессовестного, беспринципного блогера в 40 лет победить твоего ученика, который три месяца готовился к бою со мной, а также прошел отдельный сбор в Дагестане, это достаточно большое достижение. Но я только не понял твоего прикола про допинг-контроль. Ты бы хотел, чтобы у нас был допинг-контроль и твоего ученика Анатолия Токова не допустили бы к бою? И не было бы боя? И не было бы моей победы над ним? Тогда мне повезло, что в RCC не было допинг-контроля», — заявил спортсмен.

Александр Шлеменко. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Почему Федор настроен так негативно?

Треш-ток в этом треугольнике начался очень давно. Еще в 2021-м, через три года после первого боя Шлеменко и Токова, Федор негативно отзывался об Александре.

«Это он для вас топовый боец, а для меня топовый боец — Анатолий. Я знаю, на что он способен, вижу его каждый день, работаю с ним. Думаю, Токов стоит на ступень выше Шлеменко — как бы это ни звучало для самого Александра и его поклонников. Я каждый день работаю с Анатолием. Также видел бои Александра, видел, как он двигается и бьет. Случилось мне один раз быть и у него в зале. По тем вопросам, которые от него поступали, я понимаю, что Анатолий — другой. В борьбе и ударной технике. И в психологии», — рассказывал Емельяненко в интервью «СЭ».

После победы Шлеменко припомнил эти слова Емельяненко прямо в октагоне: «Федор! Привет тебе с низкой ступеньки на вашу высоту. Хоть немного постоял там».

Немало было сказано и до боя. В интервью «Ушатайке» Шлеменко проехался по Токову и, в частности, по его спине.

«Прыщавая у него спина? Сейчас другая? Блин, слава богу. Думал, не дай бог, она будет прыщавая. Это же так стремно, неприятно. Хорошо, что он их вывел. Откуда они могут взяться? Это у них спрашивайте. Меня всегда спрашивают про него. Я в свое время почему так много говорил про Fedor Team? Потому что им нужна была раскрутка. Я от души старался, помогал им своим пулом болельщиков. За что и получил потом в свой адрес. Поэтому сейчас рассуждать про спину Токова... Да мне вообще плевать, что у него со спиной. Федора спрашивайте», — сказал Шлеменко.

После победы над Токовым Александр вошел в настоящую элиту — топ-5 бойцов ММА по количеству побед. По версии Fight Matrix, на счету Шлеменко 67 побед — это пятый результат в истории.

После таких пикировок фанаты ожидают новый бой. Как знать, может, теперь Шлеменко сойдется с Емельяненко?