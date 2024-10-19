Штырков забил Хадиса! Экс-боец UFC согнал больше 20 кг

Уральский Халк не испытал проблем.

Вечером 18 октября в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 20, в главном бою которого встретились Иван Штырков и Хадис Ибрагимов. Бойцы сразились в трехраундовом поединке в весовой категории до 100 кг — для этого боя Ибрагимову пришлось сгонять около 24 кг.

После разведки в первом раунде соперники начали активно обмениваться ударами. Оба нанесли несколько мощных атак, после чего Штырков попытался перевести бой в партер. Он успешно провел тейкдаун, забрав спину Ибрагимова, однако тот сумел выбраться из сложной ситуации и сам попробовал провести удушающий.

Во втором раунде бойцы продолжили перестреливаться, но темп несколько снизился. Хадис, имея преимущество в росте, старался держать дистанцию, в то время как Иван применял свои мощные удары в ближнем бою. Во второй половине отрезка Ибрагимов все же перевел Штыркова в партер, хотя это не длилось долго.

Третий раунд начался с атак на корпус от Штыркова. Он блокировал тейкдаун и стал добивать Хадиса в партере, нанося множество ударов. В результате рефери был вынужден остановить бой. Штырков добился непростой досрочной победы над Ибрагимовым — возможно, его следующим соперником станет Владимир Минеев.