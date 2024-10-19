Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 00:40

Штырков забил Хадиса! Экс-боец UFC согнал больше 20 кг

Иван Штырков победил Хадиса Ибрагимова на RCC 20
Отдел единоборств «СЭ»
Иван Штырков — Хадис Ибрагимов.
Фото RCC
Telegram Дзен
Уральский Халк не испытал проблем.

Вечером 18 октября в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 20, в главном бою которого встретились Иван Штырков и Хадис Ибрагимов. Бойцы сразились в трехраундовом поединке в весовой категории до 100 кг — для этого боя Ибрагимову пришлось сгонять около 24 кг.

После разведки в первом раунде соперники начали активно обмениваться ударами. Оба нанесли несколько мощных атак, после чего Штырков попытался перевести бой в партер. Он успешно провел тейкдаун, забрав спину Ибрагимова, однако тот сумел выбраться из сложной ситуации и сам попробовал провести удушающий.

Во втором раунде бойцы продолжили перестреливаться, но темп несколько снизился. Хадис, имея преимущество в росте, старался держать дистанцию, в то время как Иван применял свои мощные удары в ближнем бою. Во второй половине отрезка Ибрагимов все же перевел Штыркова в партер, хотя это не длилось долго.

Третий раунд начался с атак на корпус от Штыркова. Он блокировал тейкдаун и стал добивать Хадиса в партере, нанося множество ударов. В результате рефери был вынужден остановить бой. Штырков добился непростой досрочной победы над Ибрагимовым — возможно, его следующим соперником станет Владимир Минеев.

Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фрэнсис Нганну проведет первый бой по правилам ММА после разрыва с UFC
Путин заявил о готовности РФ продолжать борьбу с НАТО
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Месси считает, что Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч»
Сегодня
Вчера
Неделя