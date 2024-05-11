Шлеменко ожидаемо снес Хамитова. Следующий бой 40-летнего Шторма уже через 20 дней

После поединка с Куатом Александру бросил вызов другой российский боец.

Вечером 11 мая в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 19, в главном событии которого Александр Шлеменко встретился с Куатом Хамитовым. Поединок прошел в среднем весе по формуле три раунда по пять минут.

Шлеменко еще не выходил в клетку в 2024 году. В 2023-м он провел три боя, один из которых по кикбоксингу, и выиграл все. По кику в апреле Шторм одолел Ясубея Эномото решением судей, а по ММА в июле задушил Алекса Оливейру на большой арене в Омске, после чего взял реванш у Александра Илича в декабре, победив техническим нокаутом. Оба боя Шлеменко выиграл в первом раунде.

Хамитов в прошлом году провел два поединка. В марте на турнире Mergen FC он поймал в гильотину Бобура Абдулазимова, а в мае решением судей на турнире Hardcore MMA победил Залимхана Юсупова. Раньше Хамитов выступал в легком весе, а последние бои провел в 77 кг, поэтому в поединке с Шлеменко у российского бойца будет преимущество в габаритах, из-за чего среди ММА-специалистов даже возникли споры, можно ли такой бой считать фриковым.

Первый раунд Александр забрал в стойке, не давая Хамитову оформить переводы в партер. Шлеменко выглядел уверенно и настойчиво и в реальной опасности не был. Как только поединок все-таки переходил на канвас, там у Хамитова реальных шансов не было: Шторм доминировал и забивал его. Так же происходило и во втором раунде: разница в весовых категориях все-таки была слишком ощутимой.

В третьем отрезке Шлеменко начал резать углы и сразу же уронил Хамитова — либо же Куат сам упал, чтобы принимать меньше урона. Бойцы поднялись, но вскоре снова оказались в партере, где Шторм попытался зайти за спину, но задушить соперника не получилось.

Хамитов крепко вцепился в ногу Шлеменко — Александр даже призывал рефери разнять бойцов, чтобы бой получил развитие. За 30 секунд до конца Куат все-таки донес до головы Шторма пару точных ударов, но Александр их будто не почувствовал — правда, небольшое рассечение все же открылось.

Александр Шлеменко победил единогласным решением судей — 30:26, 30:26, 30:27. После поединка в клетку вошел боец команды «Архангел Михаил» Валерий Мясников, который предложил Шлеменко провести поединок по правилам ММА. Александр не отказался, и потенциальные соперники провели дуэль взглядов.

Но пока у Шторма другие планы. Похоже, он будет готов подраться уже через 20 дней: 1 июня у Александра запланирован поединок в родном Омске на юбилейном турнире SFC 10, где он встретится с экс-бойцом UFC Кертисом Миллендером.