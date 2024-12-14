«Судьи не прогнулись под Федора!» Шлеменко победил Токова и дал жесткое интервью

Шторм припомнил Емельяненко старые высказывания.

Вечером 14 декабря в Екатеринбург состоялся турнир RCC 21, в главном событии которого Александр Шлеменко победил Анатолия Токова. Бой завершился раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 30:27.

Шлеменко удалось взять реванш за поединок шестилетней давности, когда в рамках турнира Bellator он уступил Токову единогласным решением. Сразу после поединка Александр взял микрофон и сказал: «Хочу обратиться к Федору Емельяненко. Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту! Хоть немного постоял там!

Спасибо за все, ребята, кто со мной! Несмотря на то, что мы сильно высоко не летаем, мы все равно красавчики!»

Затем Александра обступили журналисты, и он дал уже более развернутое интервью о своей победы.

«Нет, собой не доволен, не финишировал. Но что выиграл — доволен. Я знал, что я выиграл, но я боялся, понимаешь... Союз ММА — кто его долгое время возглавлял? Кто меня выпнул оттуда, будучи советником? С такой объявой: «Советник покидает свой пост первым». Понимаешь, что судьи могут сделать? И они это делали, но здесь судьи — красавцы. Вопросов к ним нет, молодцы, что не поддались влиянию, короче, не прогнулись.

Поэтому обратился к Федору? Конечно. А посмотрите, наберите, сколько про меня было сказано: «беспринципный блогер, бессовестный, не на той ступени». Он же топ! У вас же говорил на «Ушатайке». «Александр топ? Это он для вас топ». Ну, вот и приятно с не топовой ступени достучаться до высоко летающих. Базара нет, не смог нокаутировать, но выиграл.

Я ожидал, что он полезет бороться, и хотел его задушить, честно хочу сказать. Но у него крепкая шея, блин, я два раза прихватывал — его фиг согнешь, здоровый парень.

Я хотел закончить бой в первом раунде, тогда было бы круче передать привет Федору Емельяненко. Привет получился, но такой, не совсем крутой. Хорошо, что Федор Емельяненко не возглавляет Союз ММА, поэтому я выиграл. Вот что могу сказать.

Трилогия? Нет, а зачем? Если он найдет средства, кто мне заплатит больше, чем надо, то пускай. Он здесь хорошо заработал — пусть идет, отдыхает, радуется жизни, подписывается в Америку, или куда он там хочет. Мне он зачем?»

Токов дал интервью уже в раздевалке и заявил, что не согласен с решением третьего судьи, отдавшего Шлеменко все три раунда. Анатолий отметил, что он вышел на поединок без энергии, а на самом деле «должен был переехать Александра».

«Восстановление нормально прошло, просто, может, съел не то, может, еще что-то, — сказал Токов «СЭ». — Вышел на бой вялый, после первого раунда руки поднять не мог. Боем своим, конечно, не доволен — должен был переехать Саню.

Вряд ли дадут [третий бой], Александр не захочет. Слышал, он интервью дал, что откуда-то оттуда с низов поднялся на уровень команды Федора. И говорит подарков больше не будет? Это ему подарок был, чтобы он оттуда вылез! Это его слова — не могу понять, он одно говорит и тут же другое. Мне нужен третий бой, я перееду его (смеется)! Просто шансов ему не дам, я его удосрочу во втором раунде!

Внутри пустота, неудовлетворение, уныние. Ничего хорошего нет сейчас. Когда дали 30:27, я уже понял, что судья из Омска был. Остались ли вопросы к судье? Я думаю, да. Но опять же не я судья, не мне судить. Я сейчас могу говорить, что думаю либо что хочу сказать, а толку? Приеду домой, всю свою работу пересмотрю, сделаю выводы, [разберу] ошибки, и будем двигаться дальше. Если будет бой с Александром — супер, я его перееду. Если не будет — на Александре жизнь не заканчивается, на нем она и не начиналась. Просто этап моей жизни».