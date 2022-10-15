Если бороться на Олимпиаде, то только за Россию? Садулаев: Махачев, Чимаев, неудавшийся ответ про Тедеева

Лучший борец мира провел первую схватку в 2022-м.

В Москве состоялся второй турнир борцовской лиги Ивана Поддубного. Соревнования проходили три дня, и главные схватки принял Большой Московский цирк. Последними на ковер вышли белорус Александр Гуштын, трижды выигрывавший серебро чемпионата Европы, и двукратный олимпийский чемпион, лучший борец мира вне зависимости от весовой категории Абдулрашид Садулаев. До этого они встречались шесть раз — и все шесть схваток Садулаев выиграл. Правда, на чемпионате мира-2021 белорусскому борцу удалось взять четыре балла, что в поединках с Абдулрашидом получается мало у кого.

Схватка на проспекте Вернадского для Садулаева оказалось будничной — победа со счетом 7-0. После быстрой церемонии награждения и общения с Сажидом Сажидовым, Гайдаром Гайдаровым и другими крутыми борцами прошлого Абдулрашид уделил восемь минут журналистам. Разговор продлился бы дольше, если бы не друг Садулаева, решивший отвести его в сторону, когда прозвучал вопрос, на который, на его взгляд, отвечать на следует.

— Абдулрашид, когда на разминке вас переводили легко. А можете вспомнить, когда в последний раз на соревнованиях такое случалось? Чтобы кто-то мог вас бросить на два, на четыре балла.

— Бывали такие случаи, и не раз. Но на разминках я чуть расслабленно борюсь, даю сопернику почувствовать.

— А помните, когда на соревнованиях соперник мог бросить так уверенно?

— Помню, конечно. Меня чуть на туше даже не положили в 2019 году на чемпионате Европы. Бывало, бросали. Тот же Саша Гуштын меня бросал в воздух на последнем чемпионате мира 2021 года. Я хотел прием сделать, а он сконтрил и на четыре балла меня бросил.

— Насколько сегодня собой довольны?

— Доволен, да, так как я уже год почти не боролся. Я знаю, что долгий простой сказывается. Поэтому то, что я вот так сегодня отборолся, это нормально для меня.

— 50 лет назад была суперсерия СССР — Канада в хоккее. А как думаете, реально было бы сделать суперсерию Снайдер — Садулаев? Коммерческие схватки — три в России, три в Америке.

— Сейчас насчет этой схватки идут переговоры. Может, до конца года она состоится [схватка со Снайдером] как коммерческая. Люди над этим работают — главное, чтобы все пошло по плану.

Абдулрашид Садулаев. Александр Орешников

— После чемпионата мира вы назвали Снайдера чемпионом Белграда. Он что-нибудь ответил? Может, в личку написал что-нибудь?

— Да, шутку написал. Написал мне: «Скажи когда».

— Какой формат вам был бы удобен? Одну схватку в России, одну — в США?

— Если мы так часто будем бороться, зрителям уже неинтересно будет. Лучше одну сделать на нейтральной территории.

— А Снайдер прогрессирует? Что по этому чемпионату мира скажете?

— Вы сами же видели — он фактически на одной ноге, на одном дыхании прошел этот чемпионат. Он мне написал, что ему самому было неинтересно там бороться без меня. Я его знаю — он борьбой живет, кроме борьбы ничего не умеет. Профессионал своего дела.

— А вы не только борьбой живете?

— Я живу борьбой и помимо борьбы живу чем-то другим тоже. (Смеется.)

— У вас очень мощная шея даже для борца. Как такую шею раскачать?

— Не знаю, я определенные упражнения на шею не делал, но это результат моего уже почти 20-летнего труда. На этом фоне автоматом такой стала, я специально шею не качал. Для борца не только шея нужна — все части тела нужны.

— Вы в прошлом году были на UFC в Абу-Даби. Будете там на турнире UFC 280?

— Есть у меня намерения туда полететь, но я не знаю, что будет. Если в последний момент планы не поменяются. Намерения есть.

— Что бы вы Исламу Махачеву сказали, обращаясь в камеру?

— Я бы хотел ему пожелать удачи в этом нелегком для него бою. Чтобы он выиграл пояс и принес его в Россию (Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой за пояс чемпиона UFC в легком весе. — Прим. «СЭ»). Чтобы уже второй или третий пояс у нас был. Желаю ему спортивного везения и без травм чтобы завершил этот бой.

— Бывали случаи, когда вы могли стать чьим-то секундантом в ММА?

— Когда время бывает, я езжу смотреть, болеть за наших ребят. Но, знаете, у них есть свои тренеры, они их готовили, лучше знают, что подсказать. Что я там рядом буду [в зрительном зале] и оттуда буду болеть, для меня будет больше пользы, чем если я буду секундировать.

— Как ваша ударка поживает?

— Нормально.

— Тренируете ее периодически?

— Есть у нас школа бокса. На втором этаже борьба, на первом — бокс. Периодически спускаюсь, у меня есть личный тренер, он мне ставит ударку.

Абдулрашид Садулаев и Дзамболат Тедеев. Фото Соцсети

— Когда топовый спортсмен в любом виде спорта достигает какого-то уровня, ему нужны вызовы. Сейчас какой для вас вызов есть?

— Если нас отпустят на международные соревнования — чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры, — самым большим вызовом для меня будет третья Олимпиада. Для меня такое испытание Всевышний дал — смогу ли я это выдержать или нет. Думаю, все это закончится и мы будем выступать на международных соревнованиях.

— Вы допускаете выступление на Олимпиаде только в том случае, если сборную России допустят? (В борьбе распространена практика, когда спортсмены выступают за другие страны.)

— Да.

— Сейчас самый обсуждаемый борец в ММА — Хамзат Чимаев, который делает тейкдауны уже на первых секундах поединков. Что скажете про его борьбу?

— Он очень интересный боец. Выделю, что он выходец из вольной борьбы. Там [в ММА] в основном доминируют борцы. Он выступает очень классно, мне нравятся его бои. Желаю, чтобы тоже завоевал пояс.

— Если сейчас обычный человек посмотрит новости вольной борьбы, он увидит, что есть неопределенность с главным тренером сборной России — будто с ним не хотят продлевать контракт. Можете, как капитан сборной, объяснить людям, что происходит с Дзамболатом Тедеевым? Останется ли он в сборной?

(В этот момент к Садулаеву подошел его друг и спарринг-партнер, борец Ахмед Гаджимагомедов, — и увел от журналистов.)