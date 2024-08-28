«Вода уже захлестывала ее...» Брата Хабиба считают хулиганом, а он спас тонущую женщину

Историю о поступке Абубакара Нурмагомедова рассказал его одноклубник.

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар спас жизнь человеку. Как рассказал у себя в соцсетях боец UFC из команды Хабиба Тагир Уланбеков, Абубакар прогуливался на набережной и увидел, как в Каспийском море тонет женщина. Нурмагомедов прыгнул в воду и помог ей выбраться.

Абубакар Нурмагомедов (в центре) и Тагир Уланбеков (слева). Фото Соцсети

«Ассаламу Алейкум! Этот пост я хочу посвятить своему брату Абубакару Нурмагомедову, хотя знаю, что он не любит подобное внимание, — написал Уланбеков. — Но не могу не рассказать о том, что произошло в минувшие выходные. Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Вода уже захлестывала ее, и было очевидно, что без посторонней помощи она не выберется. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас ее.

Этот поступок — яркий пример того, чему нас учил наш тренер: «Не проходить мимо чужой беды и протянуть руку помощи, когда это необходимо». Такие моменты напоминают, насколько важно быть неравнодушным и готовым прийти на помощь в любую минуту".

Слова Уланбекова репостнул к себе Хабиб, а сам Абубакар о своем поступке в соцсетях рассказывать не стал. Двоюродный брат Хабиба недавно покинул UFC — в промоушене он провел четыре поединка, выиграв два из них. Абубакару удалось победить Джареда Гудена и Гаджи Омаргаджиева, а с Давидом Завадой и Элизеу Залески он не справился. Ранее Абубакар выступал в PFL, его рекорд сейчас состоит из 17 побед, четырех поражений и одной ничьи.