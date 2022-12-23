16-летний сын Кадырова победил в ММА. Поединок закончился в первом раунде

Кажется, еще никто не выигрывал в АСА в таком юном возрасте.

На турнире ACA 150 состоялся профессиональный дебют сына главы Чечни Рамзана Кадырова в ММА. 16-летний Эли Кадыров бился с 17-летним Исламом Акбаровым.

Шоу прошло в Москве, Кадыров и Акбаров встретились в предварительном карде. Для Эли (Зелимхана) это был дебют в профи, при этом ранее он уже выходил и в клетку, и на ринг, причем поединки показывались по ТВ. Это любительский детский бой по правилам ММА с Даниилом Шалаком (сыну Кадырова было девять лет) и боксерский поединок с Рахимом Кодзовым. Оба раза Эли выиграл.

Братья Кадыровы и Хамзат Чимаев. Фото Соцсети Фото Соцсети

Его братья Ахмат и Адам тоже периодически участвуют в боях перед публикой, тоже всегда побеждают, но больше тяготеют к боксу.

Эли Кадыров готовится к бою в ОАЭ, причем в Сети есть фото, где он спаррингует с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом. При этом о поединке Эли было официально объявлено лишь накануне АСА 150.

Эли Кадыров, Коди Гарбрандт и Хамзат Чимаев. Фото Соцсети

О сопернике — Исламе Акбарове — мало что известно. В соцсетях Ислама указано, что он двукратный чемпион мира по армейскому рукопашному бою (видимо, среди юношей). В ММА ранее не дрался.

Минута ушла на разведку, затем Эли Кадыров пошел в атаку. Сначала было два размашистых, но неточных удара, потом нерезультативная попытка тейкдауна, следом — еще несколько размашистых ударов. В конце концов Кадырову-младшему все же удалось сбить соперника с ног — одним из панчей. Но спустя несколько секунд атаковал уже Акбаров — тейкдауном, свалив Эли на пол. Он быстро поднялся, и снова пошла работа в стойке. Кадыров нанес удар ногой, после которого Акбаров опустился вниз. Затем 16-летний боец оказался сверху и принялся накидывать удары. Его противник не выглядел потрясенным, но рефери Герихан Шибилов решил остановить бой.

Кадыров тут же залез на клетку и исполнил кульбит. А за сеткой ему аплодировал один из фронтменов UFC Хамзат Чимаев. Судя по фото в соцсетях, он неоднократно тренировался с братьями Кадыровыми, и те даже оказывали ему конкуренцию.