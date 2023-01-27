Раисов красиво вернулся после поражения, а Одилов ярко дебютировал. Самые горячие бои ACA 151

В главном поединке мнения судей разделились.

Вечером 27 января в Казани состоялся турнир ACA 151, первое мероприятие промоушена в 2023 году. В главном поединке Руслан Абильтаров встретился с Аланом Гомешем, а в со-главном Юсуф Раисов сразился с Алейном Илунгой. Рассказываем о самых ярких боях, которые случились в столице Татарстана.

Александр Подлесный — Кирилл Фоменков

Мало кто мог предположить, что одним из самых зрелищных поединков получится встреча в прелимах. Оба бойца подошли к бою после поражений — в лиге они себя зарекомендовать не успели, поэтому победа нужна была обоим. Фоменков искал шансы в партере — он несколько раз успешно переводил Подлесного, но к третьему раунду больше сил осталось у Александра. Боец из Донецкой области жестко забил Фоменкова локтями в партере — Герихан Шибилов вовремя вмешался.

Фаридун Одилов — Амин Нури

После громкого ухода Фаридуна Одилова из Eagle FC к бойцу было приковано повышенное внимание — как он проявит себя в, возможно, сильнейшей лиге России? Но Фаридуну немного не повезло: его изначальный соперник Эльмар Гасанов снялся с поединка. Руководство промоушена быстро нашло замену: спасать бой вызвался иранец Амин Нури с рекордом 4-3.

Полноценной заменой Гасанову Нури не стал. Одилов задушил иранца уже в первом раунде. На это Фаридуну хватило минуты и 40 секунд — после боя он разочарованно сообщил журналистам, что хотел подраться хотя бы раунд.

Осимхон Рахмонов — Жакшылык Конурбаев

Однофамилец Шавката проводил третий бой в АСА — два предыдущих он выиграл. Для Конурбаева это был дебют в лиге, и для киргизского бойца все получилось максимально неудачно. Уже в середине первого отрезка Рахмонов поймал соперника на удушение ручным треугольником. Жакшылык сопротивлялся, но захват был слишком плотным.

Юсуф Раисов — Алейн Илунга

Одна из главных звезд лиги АСА вернулась спустя три месяца после поражения от Эдуарда Вартаняна в полуфинале Гран-при. Соперником Раисова стал Алейн Илунга, известный тем, что тоже проигрывал в АСА Вартаняну. При этом с южноафриканцем Эдуард провел в клетке все пять раундов, а бой против Юсуфа остановили уже во втором.

Поединок двух проигравших бойцов продлился ещё меньше. С первых секунд Раисов показал, что будет контролировать соперника внизу. Первый отрезок Илунга продержался, а в начале второго Юсуф накинул гильотину и заставил оппонента сдаться.

Руслан Абильтаров — Алан Гомеш

Редкий случай, когда бой «мухачей» становится главным событием вечера — возможно, потому что участники со-главного поединка шли на поражениях. Абильтаров же набил серию из трех удушений в первом раунде, а его соперник прошлый бой проиграл, но не раз показывал в АСА яркие выступления и удивлял нокаутами.

Бой продлился всю дистанцию. В течение пяти раундов Абильтаров и Гомеш не имели друг над другом весомого преимущества, но все могло решиться в пятом отрезке, когда шанс финишировать гильотиной был у Абильтарова, а затем и у Гомеша. Правда, в обоих случаях не хватило плотности захвата. Судьи выбрали победителем Гомеша — ему отдали победу четверо судей из пяти — 48:47, 46:49, 48:47, 48:47, 48:47.