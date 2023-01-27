Раисов красиво вернулся после поражения, а Одилов ярко дебютировал. Самые горячие бои ACA 151

27 января, 23:50
Вечером 27 января в Казани состоялся турнир ACA 151, первое мероприятие промоушена в 2023 году. В главном поединке Руслан Абильтаров встретился с Аланом Гомешем, а в со-главном Юсуф Раисов сразился с Алейном Илунгой. Рассказываем о самых ярких боях, которые случились в столице Татарстана.
Мало кто мог предположить, что одним из самых зрелищных поединков получится встреча в прелимах. Оба бойца подошли к бою после поражений — в лиге они себя зарекомендовать не успели, поэтому победа нужна была обоим. Фоменков искал шансы в партере — он несколько раз успешно переводил Подлесного, но к третьему раунду больше сил осталось у Александра. Боец из Донецкой области жестко забил Фоменкова локтями в партере — Герихан Шибилов вовремя вмешался.
После громкого ухода Фаридуна Одилова из Eagle FC к бойцу было приковано повышенное внимание — как он проявит себя в, возможно, сильнейшей лиге России? Но Фаридуну немного не повезло: его изначальный соперник Эльмар Гасанов снялся с поединка. Руководство промоушена быстро нашло замену: спасать бой вызвался иранец Амин Нури с рекордом 4-3.
Полноценной заменой Гасанову Нури не стал. Одилов задушил иранца уже в первом раунде. На это Фаридуну хватило минуты и 40 секунд — после боя он разочарованно сообщил журналистам, что хотел подраться хотя бы раунд.
Однофамилец Шавката проводил третий бой в АСА — два предыдущих он выиграл. Для Конурбаева это был дебют в лиге, и для киргизского бойца все получилось максимально неудачно. Уже в середине первого отрезка Рахмонов поймал соперника на удушение ручным треугольником. Жакшылык сопротивлялся, но захват был слишком плотным.
Одна из главных звезд лиги АСА вернулась спустя три месяца после поражения от Эдуарда Вартаняна в полуфинале Гран-при. Соперником Раисова стал Алейн Илунга, известный тем, что тоже проигрывал в АСА Вартаняну. При этом с южноафриканцем Эдуард провел в клетке все пять раундов, а бой против Юсуфа остановили уже во втором.
Поединок двух проигравших бойцов продлился ещё меньше. С первых секунд Раисов показал, что будет контролировать соперника внизу. Первый отрезок Илунга продержался, а в начале второго Юсуф накинул гильотину и заставил оппонента сдаться.
Редкий случай, когда бой «мухачей» становится главным событием вечера — возможно, потому что участники со-главного поединка шли на поражениях. Абильтаров же набил серию из трех удушений в первом раунде, а его соперник прошлый бой проиграл, но не раз показывал в АСА яркие выступления и удивлял нокаутами.
Бой продлился всю дистанцию. В течение пяти раундов Абильтаров и Гомеш не имели друг над другом весомого преимущества, но все могло решиться в пятом отрезке, когда шанс финишировать гильотиной был у Абильтарова, а затем и у Гомеша. Правда, в обоих случаях не хватило плотности захвата. Судьи выбрали победителем Гомеша — ему отдали победу четверо судей из пяти — 48:47, 46:49, 48:47, 48:47, 48:47.