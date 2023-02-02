Говорят, что 168-сантиметровый Волкановски слишком мал для Махачева. На деле он семь раз бил ребят с ростом 180 см

Шустрый малый.

Ислам Махачев в разогреве к бою против Александра Волкановски регулярно использует мотив роста соперника. Сначала позвал его на стердаун в клетку после победы над Оливейрой с окликом: «Где этот коротышка?», а в недавнем интервью посмеялся, что Волку потребуется стул, чтобы достать до него коленом.

Разница в росте между бойцами действительно немаленькая — 180 сантиметров против 168. Это сам ый большой разрыв в росте в истории титульных боев легкого веса UFC. С такими данными Алекс маловат даже для полулегкого веса, но тем не менее это не помешало ему стать там чемпионом и несколько раз защитить титул. Кстати, если посчитать, то средний рост нынешнего топ-15 полулегкого UFC не сильно уступает топ-15 легкого. 175.31 см против 177.75, всего на два с небольшим сантиметра топовые легковесы выше полулегких ребят.

Волкановски в третьем бою против Холлоуэя.

Но самое главное — высокие бойцы никогда не были проблемой для Александра Волкановски, тем более во второй половине его карьеры. Австралиец семь раз побеждал соперников с ростом 180 сантиметров и еще четыре раза — с ростом 178 см, на 10 см выше него самого.

— Макс Холлоуэй, 180 см. Трижды проиграл Волкановски решением

— Джереми Кеннеди, 180 см. Проиграл Волкановски нокаутом

— Джейми Малларки, 183 см! Проиграл Волкановски однопанчевым нокаутом

— Грег Атцори, 180 см . Проиграл Волкановски сабмишеном

— Антон Зафир, 180 см (выступал в полусреднем весе UFC). Проиграл Волкановски нокаутом

Бил Алекс в UFC и 178-сантиметрового Даррена Элкинса, который тогда шел на шести победах подряд в полулегком весе. Причем дважды уронил его оверхэндом. Правый оверхэнд — классика работы низких ребят против высоких — вообще, пожалуй, сильнейший панч Волкановски. Он бьет его невероятно быстро, незаметно и очень сильно. Нокаутировал и Джейми Малларки, другого нынешнего бойца UFC, наказав за корявый дистанционный апперкот.

Мы, кстати, видели в поединке Махачева против Оливейры и в других боях дагестанца, что он бросал примерно похожий длинный апперкот, но всякий раз избегал хорошего быстрого контрпанча. Интересно, решится ли Ислам бить длинный апперкот с о взрывным, точным и хорошо расчетливым по таймингу Волкановски.

Есть, правда, у Алекса и поражение от высокого бойца — но, во-первых, было оно 10 лет назад, в четвертом профессиональном бою, во-вторых, поединок прошел аж в полусреднем весе. 178-сантиметровый Кори Нельсон нокаутировал Алекса хайкиком в третье м раунде (сейчас, кстати, Нельсон работает крановщиком, в 2019 году он завершил карьеру в ММА).

Важно, правда, учитывать, что 180-сантиметровый Махачев отличается по структуре тела от 180-сантиметровых полулегковесов вроде Макса Холлоуэя, Яира Родригеса, Гиги Чикадзе и других ребят. Ислам очень мощный, широкий, с крупными руками и могучей, словно огромный черепаший панцирь, спиной. Работать с таким в клинче и борьбе будет гораздо тяжелее, почти наверняка все завязки будут на стороне дагестанца.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски.