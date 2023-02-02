0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:00

Говорят, что 168-сантиметровый Волкановски слишком мал для Махачева. На деле он семь раз бил ребят с ростом 180 см

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Шустрый малый.

Ислам Махачев в разогреве к бою против Александра Волкановски регулярно использует мотив роста соперника. Сначала позвал его на стердаун в клетку после победы над Оливейрой с окликом: «Где этот коротышка?», а в недавнем интервью посмеялся, что Волку потребуется стул, чтобы достать до него коленом.

Алекс Волкановски. Сменил 4 вида спорта, трижды победил великого и чуть не лишился ноги. Насыщенная карьера Волкановски

Разница в росте между бойцами действительно немаленькая — 180 сантиметров против 168. Это самый большой разрыв в росте в истории титульных боев легкого веса UFC. С такими данными Алекс маловат даже для полулегкого веса, но тем не менее это не помешало ему стать там чемпионом и несколько раз защитить титул. Кстати, если посчитать, то средний рост нынешнего топ-15 полулегкого UFC не сильно уступает топ-15 легкого. 175.31 см против 177.75, всего на два с небольшим сантиметра топовые легковесы выше полулегких ребят.

Волкановски в третьем бою против Холлоуэя. Фото MMAjunkie.com
Волкановски в третьем бою против Холлоуэя.

Но самое главное — высокие бойцы никогда не были проблемой для Александра Волкановски, тем более во второй половине его карьеры. Австралиец семь раз побеждал соперников с ростом 180 сантиметров и еще четыре раза — с ростом 178 см, на 10 см выше него самого.

— Макс Холлоуэй, 180 см. Трижды проиграл Волкановски решением
— Джереми Кеннеди, 180 см. Проиграл Волкановски нокаутом
— Джейми Малларки, 183 см! Проиграл Волкановски однопанчевым нокаутом
— Грег Атцори, 180 см. Проиграл Волкановски сабмишеном
— Антон Зафир, 180 см (выступал в полусреднем весе UFC). Проиграл Волкановски нокаутом

Бил Алекс в UFC и 178-сантиметрового Даррена Элкинса, который тогда шел на шести победах подряд в полулегком весе. Причем дважды уронил его оверхэндом. Правый оверхэнд — классика работы низких ребят против высоких — вообще, пожалуй, сильнейший панч Волкановски. Он бьет его невероятно быстро, незаметно и очень сильно. Нокаутировал и Джейми Малларки, другого нынешнего бойца UFC, наказав за корявый дистанционный апперкот.

Мы, кстати, видели в поединке Махачева против Оливейры и в других боях дагестанца, что он бросал примерно похожий длинный апперкот, но всякий раз избегал хорошего быстрого контрпанча. Интересно, решится ли Ислам бить длинный апперкот со взрывным, точным и хорошо расчетливым по таймингу Волкановски.

Есть, правда, у Алекса и поражение от высокого бойца — но, во-первых, было оно 10 лет назад, в четвертом профессиональном бою, во-вторых, поединок прошел аж в полусреднем весе. 178-сантиметровый Кори Нельсон нокаутировал Алекса хайкиком в третьем раунде (сейчас, кстати, Нельсон работает крановщиком, в 2019 году он завершил карьеру в ММА).

Ислам Махачев. Волкановски в беде. Мы подсчитали — за последние шесть боев из-под Махачева встали только раз

Важно, правда, учитывать, что 180-сантиметровый Махачев отличается по структуре тела от 180-сантиметровых полулегковесов вроде Макса Холлоуэя, Яира Родригеса, Гиги Чикадзе и других ребят. Ислам очень мощный, широкий, с крупными руками и могучей, словно огромный черепаший панцирь, спиной. Работать с таким в клинче и борьбе будет гораздо тяжелее, почти наверняка все завязки будут на стороне дагестанца.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски. Фото Соцсети
Ислам Махачев и Алекс Волкановски.

В стойке у Ислама все проблемы возникали, когда он сам шел первым номером и раскрывался (провалился с Мартинсом, когда бил левый оверхэнд, а также пропустил мощный джеб от Рамоса навстречу, когда бросал рискованное комбо правый апперкот + левый прямой) — будет очень интересно посмотреть, откажется ли он от такой работы в бою с Волкановски и будет только аккуратно отстреливаться вторым номером, или сможет грамотно разбивать того даже на движении вперед.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Артур Бетербиев: «Махачеву хочу пожелать удачи в бою»
Махачев — Волкановски: дата и время начала, где смотреть прямую трансляцию боя UFC
Хасбулла: «Ислам размажет Волкановски, потому что я сам его дважды побеждал»
Ислам Махачев: «Как Волкановски ударит меня коленом в лицо? Ему придется встать на стул»
Бас Руттен: «Если и есть парень, способный побить Махачева, то это Волкановски»
Майкл Биспинг рассказал, как пройдет бой Махачева и Волкановски
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта