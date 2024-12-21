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Сегодня, 23:15

Александр Емельяненко нокаутировал стендап-комика за 36 секунд! Соперник даже опомниться не успел

Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
Отдел единоборств «СЭ»
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд.
Фото Скриншот трансляции «Матч Боец»
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Возвращение легенды.

Вечером 21 декабря в Магасе проходит турнир NFL 2, в рамках которого состоялось возвращение Александра Емельяненко. Легендарный тяжеловес не выступал полтора года — с тех пор, как в победил блогера Евгения Ершова болевым приемом на «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В целом карьера Александра в последние годы не задалась — вредные привычки брали над ним верх. При этом Емельяненко умудрялся проводить бои: помимо Ершова, он побеждал Джеффа Монсона на голых кулаках и Артема Тарасова по правилам бокса. При этом поражения были довольно болезненными, особенно в поединке с Вячеславом Дациком, закончившемся за 13 секунд.

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Имя соперника Емельяненко до последнего момента держалось в строгом секрете. Его обнародовали вчера во время церемонии взвешивания. Оппонентом оказался начинающий боец и стендап-комик Алексей Гончаров, который еще не бился с большими именами, но неплохо выступал в рамках турниров Союза ММА.

На первых секундах Емельяненко уронил Гончарова и начал забивать его в партере. В повторе было сложно увидеть, какой именно удар так сложил бойца-комика, но упал тот так, будто его сразили очень мощным панчем. В партере Гончаров старался отбиться, но напор АЕ был максимальным, и вскоре соперник уже не мог отражать удары — рефери остановил поединок. Таким образом Емельяненко победил впервые за долгое время и сделал это за 36 секунд.

После боя Александр заявил, что готов продолжать драться. Соперников он, как и всегда, выбирать не стал — решил оставить это матчмейкерам. Вероятно, следующий бой Емельяненко снова проведет в лиге NFL, и, учитывая быструю победу, ждать его возвращения придется не слишком долго.

Александр Емельяненко
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