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Сегодня, 14:45

Александр Емельяненко вернулся. Рассказал о скандальном видео и анонсировал бой самого младшего брата

Отдел единоборств «СЭ»
Братья Александр и Иван Емельяненко
Александр и Иван Емельяненко.
Александр Емельяненко
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Иван Емельяненко проведет дебютный бой в профессионалах.

В интервью менеджеру Никите Бурчаку для телеканала «Рен ТВ» Александр Емельяненко назвал своих следующих возможных соперников, анонсировал дебют Ивана Емельяненко в боях, а также прокомментировал видеоролик, на котором шел по улице пошатываясь.

— Куда делась твоя старина?

— Старина была для съемок. Я снимался в кино, и это было специально для съемок. Подкрашена борода, подкрашена голова — специально был седой цвет. Но в итоге мой внешний вид мне не понравился, супруге не понравился, и пришлось от него избавиться.

— Выходило видео, где ты идешь шатаясь. Расскажи, что было?

— Ничего, просто уставший с тренировки шел, пошатывался. Ничего такого там не было, никаких хулиганских действий, движений. Вне подписанных контрактов, тренировочных процессов, я считаю, что людям должно быть без разницы, чем я занимаюсь. Меня рассматривают под микроскопом, даже мою походку изучают.

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— Недавно подрался Дацик, завтра у него тоже бой.

— Дацик выиграл — молодец. Тем более Мондрагона я побеждал более красиво, чем это сделал Дацик.

— Ты говорил о том, что возможен реванш с Дациком.

— Да, я готов с ним подраться. Готов на реванш, пусть организации цепляются за это, организовывают бой и делают реванш.

— Многие очень скептически относятся к реваншу, потому что не верят в твою форму. Что бы ты поменял в новой подготовке?

— Я бы поменял защиту. Уже не прижимал бы руки к лицу, а держал бы их на расстоянии. И все его боковые удары из-под жопы я бы встречал на расстоянии. То есть он подбивал бы руки, предплечья о мои локти.

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— Он проведет бой с профессиональным боксером (Кевином Джонсоном). Как считаешь, есть ли у него шансы?

— Шанс есть у всех, тем более Дацик — не профессиональный боец. У него все удары незаметные, не видные. Не буду ставить ни на Дацика, ни против Дацика. Буду смотреть бой и держать кулаки за победителя.

— Дацик звал тебя к себе тренироваться. Возможно ли такое, что вы будете вместе тренироваться?

— Возможно такое, я не исключаю. У нас хорошие, нормальные отношения с Дациком. Ну, наладились.

— Конфликт исчерпан?

— И конфликта не было, это больше пресса раздула конфликт. Возможно, и потренируемся с Дациком. Возможно, еще и бой состоится.

— Каких ты в дальнейшем рассматриваешь оппонентов?

— Первый, кто на очереди, это Кокляев. Он вызвался взять реванш. Реванши — они намного интереснее, чем просто бои, тем более он специально готовится под меня, он меня изучает, он дрался, знает мои сильные и слабые стороны. Боб Сапп тоже хочет со мной подраться. Очень большой американский боец. Сколько у него вес? 160, по-моему, килограммов. Потом Монсон тоже хочет со мной подраться. Мне без разницы, кого бить.

Александр Емельяненко
Фото Соцсети

— На какую дату ты был бы в оптимальной форме?

— Как только мы подпишем контракт, я сразу начну специально готовиться под оппонента, с которым предстоит бой. Пока делаю общую физическую подготовку.

— Очень много в интернете ходит скандальных видео. Мы не будем скрипеть зубами, давай расскажем, кто конкретно, когда и чем с тобой занимается.

— С января 2021 года официально мой менеджер ты, Никита Бурчак. И у меня сейчас эксклюзивный контракт с Владимиром Хрюновым. Отдельное спасибо вам за помощь, за то, что предоставляете мне бои, возможность работать, драться.

— Относительно эксклюзивных контрактов и менеджмента у нас есть еще один человек, который тоже скоро появится в боях.

— Это мой младший брат Иван, он тоже хочет выступать в боях, хочет попробовать себя. Поэтому это будет его дебютный бой. Не знаю, с кем, еще пока не решено. Мой брат Иван — мастер спорта по рукопашному бою, по боевому самбо. То есть он тоже человек не с улицы. Тренировался, готовился, выступал.

Александр Емельяненко
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