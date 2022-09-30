«Дацик сделал ровно то, к чему мы готовились...» Куда движется Емельяненко?

Интервью с менеджером легенды российских ММА.

В мае Александр Емельяненко — скажем прямо — был похож на алкоголика. А затем отправился на сбор в Екатеринбург, перестал пить и набрал хорошую спортивную форму. Даже кубики пресса вернул. Для многих он считался фаворитом в боксерском бою с Вячеславом Дациком, который прошел 24 сентября на турнире Hardcore Boxing. Однако Александр упал в нокаут уже на 13-й секунде поединка — после размашистого удара Вячеслава левой рукой.

Емельяненко, когда-то один из самых перспективных тяжеловесов в мире, стал хорошо выглядеть, но бойцовские рефлексы — координацию, реакцию — растерял, возможно, уже навсегда. Но он не собирается заканчивать карьеру: в четверг даже объявил о подписании контракта на следующий бой. Соперника не назвал, но из интервью ниже вы поймете, кто им можем стать. Это интервью с менеджером Александра — Никитой Бурчаком, человеком который был с ним рядом на протяжении 2022 года. Не 24/7, конечно, но очень часто.

— Чем Александр занимался после поединка? Он в Дивееве сейчас?

— Нет, вернулся уже, в Москве он. Ничего такого не делал. Конечно же, расстроился. Просто проснулся, поехал гулять, есть. Ничего того, что ждали многие, не произошло.

— Что он говорил тебе после боя в раздевалке? Может, были какие-то фразы цепляющие?

— Там нецензурные слова были. Не то чтобы прямо сильно ругался, просто был раздосадован, что бой так закончился. Ладно, если бы мы не готовились, ладно, если бы мы гуляли, бухали, развлекались, а потом получили по морде, забрали бабки и ушли. Но мы, блин, готовились четыре с лишним месяца, и Дацик сделал ровно то, к чему мы готовились. В принципе, от Дацика никто ничего другого не ожидал. Все ждали, что Дацик пойдет вперед, будет махать закорюками из-под задницы, и все. На первых минутах не надо было к нему подходить, но Саня почему-то пошел в первый же размен с ним. Сразу, непонятно зачем. Это была чисто тактическая ошибка.

Естественно, мы это не нарабатывали. Мы нарабатывали уход от этих левых-правых изподжопников, регулярного давления. Видимо, Саня в моменте... Бой — это такая тема, что гораздо быстрее, чем спарринги, работа на лапах. И, возможно, Саша подумал, что сделает три удара и уйдет, а сзади оказался угол — и все. Дальше прилетела левая закорюка, которая даже с паузой была. Обидно, обидно... Но главный бой был не с Дациком. Все знают, с кем был главный бой.

— Да, с тем образом жизни. А что Ваня Штырков говорил Александру перед его выходом на ринг? Не зарубаться с первых секунд?

— Очевидно, такая установка была на протяжении всей подготовки, а не только от Вани Штыркова. Это было и мне понятно, хоть я не профессиональный спортсмен. Естественно, Ваня перед боем сказал: «Сразу включайся. Работай тук-тук-тук, два-три удара нанес и ушел, ножками двигаться-двигаться». То есть очевидные вещи. Ведь было понятно, что Дацик будет идти вперед, давить, махать.

— Как Александр лично тебе объяснил то, зачем он резво начал? В интервью он сказал, что недооценил Дацика. Может быть, в личной беседе другие детали прозвучали?

— Наверное, основной смысл в этом [в недооценке]. Он, наверное, немножко решил пожиганить, подумав, что будет чуть проще, что не будет быстрого давления. Но Дацик сделал то, что он всегда делал. Он не сделал ничего нового. С Кавалари он включился через 20 секунд после начала боя, здесь он включился сразу. Надо было просто работать на ножках. И все.

— Был ли Александр в состоянии передышать Дацика?

— Сто процентов. Никаких проблем с дыхалкой не было. На самом деле дыхалка и функционал — это то, над чем Александр может не работать. Поэтому он, наверное, так и восстанавливается, потому что проблем никаких нет. Он перед боем передышал Клименко (Николай Клименко — исполнительный директор RCC, занимается единоборствами. — Прим. «СЭ»), на ютуб-канале у Саши я это выкладывал, и за все время подготовки не было такого, чтобы он задышал. Передышал бы он Дацика 200 процентов. Но задачи передышать не было. Была задача работать первым номером.

— Согласен с мнением, что не хватило еще пары месяцев подготовки?

— Это мнение Камила Гаджиева, но я не согласен с ним, потому что глобально это ничего бы не поменяло. Реакция у Саши осталась бы на таком же уровне. Функционал и выносливость у него отличные. Что еще дали бы эти пару месяцев, я не знаю. Просто Саша не выполнил тактические задачи, поставленные на бой. Вот и все. А так, если бы он даже год готовился, все равно бы делал то же самое, что и здесь, результат был бы такой же. Тут просто человек не сделал то, над чем мы работали. Вот и все.

— Транслирую другое мнение, достаточно распространенное: что Александру элементарно не хватило спаррингов. Именно с бойцами. Расскажите, какая была ситуация со спаррингами?

— Нет, спарринги были, спарринги были и с профиками, и много нарабатывали под вот эти закорюки. Спарринги были, просто мы их не выкладывали. Не вижу смысла, это лишь для изучения происходящего. В процессе спаррингов мы Саше говорили очевидные вещи: например, поднимать руки. Он любит боксировать с левой опущенной рукой. Говорили: «Двигайся, уходи, принял — атакуй». Профессионалы говорили ему об этом. И спаррингов было достаточно.

Мы приехали сюда [в Москву] за неделю [до боя с Дациком], и каждый день мы спарринговали ровно в такой же манере. Я отбил себе все руки, как Дацик двигался, то же самое делал: эти две закидухи, бесконечное давление, а Саша уходил и контратаковал. Но здесь... Тут еще знаете в чем прикол? В работе с профиками особого смысла не было, потому что они работают правильно. У них правильный прямой, правильный джеб. У Дацика нет ни одного правильного удара. Вообще. Ты можешь привыкнуть к правильной работе, а потом выходит Дацик, и летит такой изподжопник, что ни один профи так не ударит. Поэтому ему надо было привыкать к этой раскорюке, мы к ней готовились, но Саня решил отработать по-своему.

— Я прочитал комментарии под видео с нокаутом, и многие люди пишут, что это постанова — что Саша упал специально. Что ответишь на это?

— Это люди, которые не разбираются в индустрии. Мы с тобой знаем количество постанов, есть ли они в индустрии или нет, но... На хрена нам надо было столько времени готовиться, чтобы поставить челюсть и упасть? Я бы тогда не жил четыре месяца в Екатеринбурге и не парился. Решил бы вопрос: выходи, подставляй бороду, забираем бабки, и погнали. Какая тут постанова?

— Какие у тебя были эмоции, когда Александр упал от удара Дацика?

— Я эмоционально устал за это время. Я с января с Сашей, и эту подготовку, по сути, с ним прошел. Короче, я настолько устал, потому что так долго это все длилось. И морально надо было вывозить, и критики много, и Саша работал. У меня никаких эмоций не было. Вот просто ноль. Только по приезде домой было разочарование. Блин, мы столько работы проделали, Саша реально мог победить, показать что-то. Даже не что-то, а хороший бой. Мы запустили ютуб-канал, появилось прозвище Феникс. Оставалось поставить точку, и она должна была быть красиво поставлена, но... Даже если бы он упал так же, но во втором раунде, это было бы совсем по-другому. А тут он вообще ничего не успел показать. И сразу все обрушились: мол, все, надо завершать карьеру, до свидания. Но, блин, если бы Саша выступал в той форме, которая была у него в Карачаево-Черкессии (там Емельяненко проходил сбор летом 2021 года. — Прим. «СЭ»)... Завершать карьеру сейчас, когда он в такой [хорошей] форме, совсем нелепо. Сколько работы было проделано, и сейчас он в отличной форме. Возвращаясь к тому же Кавалари, который отлетел от Дацика: он в следующих боях себя отлично показал и, по-моему, на этом же турнире тоже победил?

— Да-да, выиграл у Дениса Недашковского.

— Тем более у Недашковского, понимаете? Тут, как я уже писал в соцсетях, исходя из бэкграунда и такого нокаута, люди пытаются сказать, что все — финиш. Я считаю, что нет. Если Саня продолжит ту же подготовку, он будет в отличной форме. Что дальше? Я бы сейчас хотел посмотреть на его бой с Бигфутом (бывшим бойцом UFC и Strikeforce Антонио Силвой, который в феврале 2011 года победил Федора Емельяненко. — Прим. «СЭ»). Наверное, сейчас это логичное продолжение, потому что люди не воспримут серьезный бой — например, с Харитоновым. Скажут: «Вы что творите?» А Бигфут идет на серии поражений. Мне кажется, что он более чем по силам Саше. И это история с Федей [Емельяненко], фамилией... Короче, из этого можно сделать бой.

— Когда и где может состояться этот бой?

— Логичнее было бы продолжить работу с Hardcore, потому что она достаточно продуктивная. У ребят хорошие медиа, поддержка, хорошие финансы, они могут потянуть и организовать этот бой. Более того, они прогревали этот бой на одном из турниров, когда Саша был комментатором. Поэтому логичнее всего будет организовать этот бой.

В принципе, исходя из того, что медики проверили Сашу, там ничего такого нет. Куда более жесткие последствия бывают во время спаррингов. Это он просто упал эффектно. Но, по факту, там было попадание в челюсть, скользящее, которое выключило Сашу, и он упал. Там не было жесткого, пронзающего попадания. Он попал в нерв, и в этом случае небольшой силы достаточно. Поэтому тут вопрос еще к федерации бокса. Они же обычно после нокаутов отстраняют либо на полгода, либо на три месяца. Поэтому надо смотреть исходя из этого. Я бы на декабрь — на финальный турнир Hardcore — поставил бы этот бой. Если нет, то на следующий год, на февраль. Обычно в первый месяц года ничего не происходит, а 23 февраля можно организовать. Ничего — Саша в хорошей форме, и ничего сверхъестественного не произошло.

— Есть уверенность в том, что он эту форму не растеряет, что будет держать себя в тонусе, режим тренировочный держать?

— Помнишь, когда ты брал у него интервью, когда вы ему вопрос задавали (речь идет об интервью 2019 года, когда Емельяненко сказал, что не может обещать, что не сорвется. — Прим. «СЭ»)? После этого было много интересных событий, после вашего с ним интервью, поэтому последнее Сашино восстановление — оно, наверное, первое в его жизни, когда работали именно исходя из его проблем. Потому что до этого — в той же Карачаево-Черкесии — его отвезли в горы, прокапали физраствором, побегали, и все. А тут им занимались конкретные врачи по конкретной теме, и за эти четыре месяца видно, что Александр набрал совсем другую форму, стал по-другому говорить. Это потому что его проблемами занимались. Сейчас я не вижу никаких проблем, у него нет никакой тяги [к алкоголю]. Наоборот — раз пять спросил меня о бое, то есть он рвется в бой дальше. Каких-то настроений куда-то загуливать у него нет. Но уверенность в другом человеке... Ты же сам понимаешь.

— По поводу врача Александра (Антона Поддубного). Он же был во время боя, и чуть ли не в углу.

— Да, он рядом сидел. Он там был во втором ряду. Была, естественно, идея пригласить его в ринг, но после боя было уже не до этого.

— Александр снова будет тренироваться в Академии РМК?

— Да. Екатеринбург показал свою эффективность, Ваня Штырков показал, что у него отлично выстроенный процесс. Я сам много где был, много где видел тренировок разных, и вот у него очень грамотный подход, какой нужен. И на последних турнирах, на которых выступали его ребята, это было видно: когда, например, перебили Эномото. Правильный подход у ребят. Рогозин тоже очень сильно бразила прошел. Короче, ребята молодцы, и это на Сашу очень сильно влияет. Плюс там есть врач, можно сдать анализы, сделать МРТ, все проверить. МРТ мы сделали, как только приехали [в Екатеринбург], когда подготовка [к бою с Дациком] только началась. Никаких проблем не было. Мы прошли УМО, даже выкладывали видос в сторис... Короче, те опасения — что Саша в предсмертном состоянии, что его выбрасывают на ринг, лишь бы показать, что это Емельяненко [не подтвердились]... Все анализы, все справки мы сдали. Было забавно, что мы все сдали без вопросов, а потом в общий чат Hardcore прислали список спортсменов, которые не сдали УМО, справки, еще что-то, и их отправили куда-то в «Лужники» досдавать. Мы максимально ответственно все сделали, и я был уверен в физическом состоянии Саши, и даже в какой-то мере в его ментальном состоянии.