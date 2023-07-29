Александр Емельяненко стал другим человеком? Как реабилитация в Ингушетии изменила самого скандального бойца страны

Александр планирует провести еще не один бой.

С последнего поединка Александра Емельяненко прошло два месяца. В конце мая АЕ вышел в клетку против блогера Евгения Ершова, был спасен судьей от технического нокаута в первом раунде и каким-то чудом финишировал блогера во втором, когда провел ему болевой прием. В тот момент физическое состояние Емельяненко визуально было худшим за всю его карьеру, а спустя пару недель после боя стало известно, что Александра поместили на реабилитацию в Ингушетию, в центр восстановления личности «Иман».

28 июля на YouTube-канале бойца вышел большой материал о его реабилитации. Почти в самом начале бодро выглядящий Александр встречает оператора фразой «Здрасьте, здрасьте, люди добрые» и проводит экскурсию по центру. Спит Александр не в отдельной палате, а в шестиместной. Площадь комнаты совсем небольшая, предусмотрена душевая, но без излишних удобств.

В «Имане» довольно небольшой по площади и скромный по оборудованности зал: груша здесь соседствует с мишенью для дартса и бильярдным столом. Емельяненко утверждает, что тренируется там каждый день. Правая рука у него травмировалась после падения в бою с Ершовым, повредилась связка, поэтому большую часть работы он делает левой рукой. По понедельникам, средам и пятницам АЕ тренируется на мешке, во вторник, четверг и субботу занимается оздоровительной физкультурой.

Рефлексия Александра о его зависимости тоже наводит на мысли о позитивном прогрессе. Боец перестал отрицать проблему и нащупал ее происхождение: «В реабилитационный центр я попал, потому что с детства у меня был такой образ жизни. Я вырос на улице. У меня компания была хулиганов — бездельники, бандиты. Постоянно вечера в ресторанах, кабаках, барах проводили. И с тех времен так привык отдыхать, выпивать, расслабляться. На какое-то время бросал, потом опять возвращался в это болото, опять бросал, возвращался. После последнего боя я сам для себя нашел успокоительную таблетку, что мне нужно отдохнуть, восстановиться от боя, а потом идти в спортзал, дальше выступать, радовать боями».

Боец прекрасно понимает, с чего все началось — даже помнит конкретный напиток, после которого пристрастился к алкоголю. «Пришел в магазин, сначала взял три бутылки вина красного, сухого, — вспоминал Емельяненко. — Ну, мне рассказывали, что сухое красное вино полезно для организма. Потом перешел на более крепкие спиртные напитки, потому что за вином надоело мне каждый раз ходить, а ящик тяжело в руках нести. Перешел на виски. Поначалу думал, что ничего такого — справлюсь, выправлюсь. И мне понравилось, втянулся в этот образ жизни, стал зависим от выпивки, начал пропускать тренировки, перестал с кем-то общаться. Меня устраивал мой образ жизни».

Александр Емельяненко.

Помимо собственной подготовки, Емельяненко еще и тренирует — не только коллег по зависимости, но и сотрудников центра, даже гендиректора «Имана» Ахмеда Итазова. Ахмед признался, что восстановление Александра не сразу шло гладко: «Когда мне позвонили насчет Александра Емельяненко, были какие-то страхи. Человек как-никак легенда спорта. Но потом мы ему все объяснили, он все принял и начал сам все делать. На сегодняшний день я даже боюсь сглазить: у меня полное удовлетворение по состоянию Александра. Он сильно меняется, физически полностью восстанавливается. Мы работаем над его плечом, ходим к врачу каждую неделю».

Это подтверждает и руководитель федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев, который когда-то и сам находился в положении Емельяненко: будучи профессиональным спортсменом, Газгириев страдал от зависимостей. «Наркотики дали мне эйфорию, а потом начали забирать у меня все, — рассказал Лом-Али. — Я лежал во всех возможных больницах, летал в разные страны, менял круг общения, но мне это не помогло. Потом по воле судьбы я попал в реабилитацию в Саратов. Это тяжелое место, но мне оно помогло увидеть себя».

По словам Ахмеда Итазова, одним из заданий Емельяненко было написание автобиографии, которую нужно было зачитать вслух в присутствии других клиентов центра. Товарищи по несчастью выслушали Александра и дали ему обратную связь. Другое задание — описать причины того, почему и зачем он проходит реабилитацию именно в Ингушетии. С этим, говорит Итазов, Александр тоже справился. Но лучше всего боец справился с рассказом о том, что мотивирует его оставаться трезвым.

Александр Емельяненко.

«Если к нему будут относиться как к Александру Емельяненко, то толку не будет. Он должен быть там, где слово «Александр Емельяненко» ничего не значит. Он должен быть «реабилитант Александр», и все. Он будет таким же, как и все — тогда будет результат. Саша удивил меня, на самом деле. У меня за четыре с половиной года не было ни одного реабилитанта, которого я выводил в город, а он говорит: «Я хочу домой, к пацанам. Задание надо написать», — рассказал Газгириев.

Заканчивать с боями Александр не собирается. Об этом говорит как появившийся в видео Владимир Хрюнов, так и сам АЕ, который сообщил, что планирует выступать еще долго. Людям со схожими проблемами Емельяненко-младший рекомендует вспомнить трезвый образ жизни. Сейчас Александр уверен, что человек способен получать удовольствие без алкоголя и наркотиков. Впрочем, реабилитация еще не закончена.